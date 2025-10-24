Harrachov už o skokanské můstky zájem nemá, odstoupí od sporné smlouvy na převod

Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) uvedl, že od smlouvy se rozhodli odstoupit kvůli tomu, že Svaz lyžařů nepřijal podmínky města ohledně dalšího fungování NSC.
Harrachov po měsíci zastavil opravu skokanského můstku, kvůli při se Svazem lyžařů
Už dříve Harrachov pozastavil rekonstrukci velkého skokanského můstku za 70 milionů korun, ani v ní nebude pokračovat. „Svaz lyžařů by měl mít v květnu příštího roku konferenci. Do té doby jim dáme čas, ať si sami určí, jakou cestou se chtějí dát a jak najít peníze na závazky za provoz sportovního centra,“ uvedl starosta.
Svaz lyžařů se zatím nechce vyjadřovat k tomu, proč odmítl požadavky města. Nejprve to chce projednat na členské schůzi NSC, která bude příští týden ve středu a jejímiž členy je jak město, tak i svaz. „V tuto chvíli k tomu vyjádření dávat nebudeme. Pro nás je stěžejní ta členská schůze a co z ní vzejde,“ řekl v pátek mluvčí Svazu lyžařů Tomáš Haisl.
Činnost národního sportovního centra, které se mělo stát hlavním tréninkovým místem v ČR pro lyžařské sporty, je ochromená od léta. Na jedné straně sporu je město a na druhé zbývající dva zakládající členové NSC. Kromě lyžařského svazu jím je ještě místní Bucharův spolek, který inicioval před lety záchranu skokanského areálu.
Můstky v Harrachově přestavět musíme, jinak se mezi elitu nevrátíme, míní skokani
Na počátku sporu byla dohoda NSC s radnicí, že na město formou darovací smlouvy bezplatně převede můstky a další svůj majetek. Zástupci lyžařského svazu a Bucharova spolku uspěli u soudu s žádostí o vydání předběžného opatření zakazující převod a následně na Harrachov podali i žalobu. Argumentují tím, že o převodu dopředu nevěděli, což radnice odmítá.
Městu také vadí, že ho lyžařský svaz veřejně nepodporuje při jednání o tom, aby získal do dlouhodobého pronájmu státní pozemky v harrachovském areálu. Vašíček už dříve tyto majetkoprávní kroky zdůvodnil tím, že bude jednodušší pro město do areálu investovat a nebude muset řešit omezení v souvislosti s takzvanou veřejnou podporou. A argumentoval také tím, že bude snazší žádat o státní dotace na provoz centra.
Právě souhlas svazu s převodem majetku NSC na město a podpora svazu k žádostí radnice na dlouhodobý pronajem státních pozemků patřily mezi stěžejní podmínky Harrachova vůči vedení lyžařů. Vašíček dnes ČTK řekl, že po jejich odmítnutí zaujmou ve spolku pasivní roli.
U Harrachova je biatlonový ráj, Poláci otevřeli sportovní areál za miliardu
„Není tak důvod, abychom ten majetek vlastnili. Rozhodli jsem se, že uděláme vstřícný krok a odstoupíme od uzavřené darovací smlouvy. Nechť se předvedou, co umí,“ uvedl starosta. Podle něj nechají na lyžařském svazu i zajištění investic do NSC.
Ohrožená je tak i rekonstrukce zchátralého můstku K-120, která začala letos v červenci a měsíc poté ji město zastavilo. Radnice na ni měla příslib sedmnáctimilionové dotace od kraje a zatím neúspěšně se snažila získat dotaci i z Národní sportovní agentury.
12. dubna 2024