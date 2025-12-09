Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí

  9:50
Krkonošský Harrachov vystoupil ze spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC). Je ve sporu se zbývajícími dvěma zakládajícími členy, zejména se Svazem lyžařů. Stojí ale o převod staveb můstků na město. Vedení Harrachova vystoupení ze spolku zdůvodňuje hlavně odvoláním dosavadního ředitele NSC Víta Háčka, což považuje za protiprávní akt. Zároveň město tvrdí, že mu NSC dluží sedm milionů korun.
Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.

foto: Ota Bartovský, MAFRA

Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Také okolní zázemí můstků je v havarijním stavu.
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.
Odpuštění dluhu radnice podmiňuje převedením majetku NSC na město, konkrétně staveb skokanských můstků. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval starosta Harrachova Tomáš Vašíček. Vyjádření Svazu lyžařů zjišťujeme.

NSC založilo město se Svazem lyžařů (SLČR) a místním Bucharovým spolkem (LTBK) s cílem zajistit kvalitní podmínky pro tréninky a závody disciplín klasického a alpského lyžování. Kvůli sporu je činnost spolku paralyzována od letošního léta.

Harrachov po měsíci zastavil opravu skokanského můstku, kvůli při se Svazem lyžařů

„SLČR a LTBK vše zničili, zastavili, avšak bez konkrétních znalostí věci, bez vize a bez finančního, materiálního a personálního zabezpečení nějaké případné vize,“ vysvětlil starosta Vašíček.

Spor o ředitele spolku

Na počátku rozepře byla dohoda radnice s NSC vedeným Háčkem, že na Harrachov formou darovací smlouvy spolek bezplatně převede můstky a další svůj majetek.

Zástupci lyžařského svazu a Bucharova spolku uspěli u soudu s žádostí o vydání předběžného opatření zakazujícího převod a následně na Harrachov podali i žalobu. Argumentují tím, že o převodu dopředu nevěděli, což radnice odmítá. Harrachov později od sporné smlouvy odstoupil, což svaz přivítal.

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Také okolní zázemí můstků je v havarijním stavu.
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Hlasy zástupce svazu a Bucharova spolku byl nedávno z pozice ředitele NSC odvolán Háček, novým ředitelem NSC se stal Josef Nechutný. Jeho jmenování ale Harrachov nyní rozporuje.“Město Harrachov podalo žalobu na vyslovení neplatnosti tohoto jednání,“ popsal Vašíček.

Lyžařský svaz už dříve uvedl, že chce převzít iniciativu ve fungování spolku NSC a situaci stabilizovat. Starosta ale míní, že svaz nemá technické ani personální zajištění pro provoz sezony a nabízí zajištění chodu zimní sezony pro všechny disciplíny ze strany města. „Město Harrachov dále nabízí odpuštění dluhu výměnou za převod staveb můstků na město Harrachov,“ konstatoval starosta.

Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Dluh NSC podle něj vznikl zejména v souvislosti s přípravnými pracemi k chystané rekonstrukci zchátralého můstku K-120, které se dělaly letos v létě. Pohledávku za provedené práce ve výši necelých šesti milionů korun podle starosty odkoupila radnice z peněz, které jí darovali zastupitelé města. Práce na rekonstrukci můstku odhadované na 70 milionů korun jsou od léta pozastavené.

Předseda lyžařského svazu David Trávníček nedávno uvedl, že neměly ani začít, protože na projekt nebyla schválena státní dotace, s níž se ve financování počítalo. Pochybení starosta Harrachova odmítá, podle něj se na tyto práce dotace nevztahovala.

