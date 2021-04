Harrachov odstaví karavany pod můstky, majitelé si za výhled připlatí

Harrachovský mamuťák, který umožňuje lety na lyžích přes 210 metrů, sice není už roky v provozu, stále je ale jedním z magnetů města. Obdivovat ho přijíždějí jak čeští, tak zahraniční turisté. Teď se netradičním pohledem budou kochat i turisté v karavanech, kteří do Harrachova jezdí ve stále větším počtu.

„Mamutí můstek, ať je v jakémkoliv stavu, pořád budí velké emoce. Lidé, kteří nejsou ve sportu vůbec kovaní, tu často stojí s otevřenou pusou. Je to prostě zážitek sám o sobě,“ říká harrachovský zastupitel Radek Čermák. Právě on přišel s nápadem na Caravan park.



Teď doskočiště pokrývá stále ještě sníh a jsou na něm odstavená sněžná děla. V plánu města je tu ale od jara do podzimu provozovat karavanová stání, ovšem v nijak závratném počtu.



„To místo je exkluzivní, takže ho nechceme ničit nějakým přemrštěným počtem stání. Ani to nejde, plocha doskočiště je omezená. Ale počítáme, že by tu mohlo vzniknout zázemí pro maximálně deset karavanů, spíš jen šest. Chceme, aby mezi karavany bylo dost místa, a ne jak je to v jiných kempech, že otevřete dveře a jste už v sousedním karavanu. Chceme to udržet v komorním duchu,“ vysvětluje Čermák.



Elektřina už je na doskočiště přivedená, potřeba je totiž i při skokanských závodech a využívá se i pro různé kulturní akce, které se pod můstky konají, jako například oblíbená Keltská noc. U doskočiště velkých skokanských můstků je i restaurace s wellnessem, kterou budou moci karavanisté využít.



„Nahoru k doskočišti vede asfaltová silnice, takže s úpravou pro Caravan park nebude tak velká práce. Samozřejmě tu zřídíme místo pro vylévání chemických toalet z karavanů, počítáme tu s ohništěm, sezením. Věřím, že o to bude zájem, protože tu jste přímo nad Harrachovem, ale zároveň v naprostém klidu, před vámi super výhled, do města kousíček. A ten trend karavanistů jde pořád nahoru, což nakonec ukázal předchozí rok i letošní zima, kdy jsme tu měli spoustu karavanů po městě,“ popisuje Radek Čermák, který bude zároveň i správcem budoucího Caravan parku.

Stávající místa zůstanou

Kempování pro obytné vozy bude pod můstky možné od jara do zimy, takže s ohledem na harrachovské zimy zhruba od června do října. Teď karavany mohou po Harrachově parkovat na veřejných odstavných plochách. Ty i nadále zůstanou k dispozici.

„Zřízením Caravan parku se tato místa pro obytná auta v Harrachově nezruší, jen musejí návštěvníci počítat s tím, že na centrálních parkovištích není pro ně zázemí. Tam je vhodné parkovat na jednu noc, ne na delší dobu,“ řekla tisková mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.



Město už ale připravuje vyhlášku, která by parkování karavanů v centru Harrachova upravila. „Aby to směřovalo na jedno místo. A ne jako teď, že jsou obytná auta zaparkovaná po celém Harrachově. Také by kromě parkování měli karavanisté platit poplatek z ubytování,“ dodal Čermák.

Teď za parkování v centru Harrachova platí karavany 400 korun na den. Ceny v Caravan parku pod můstky budou vyšší s ohledem na exkluzivitu místa. „Bavíme se o cenách jeden tisíc až patnáct set korun na den, ještě to není uzavřené,“ dodala Veselá.