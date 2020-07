Po rekonstrukci za miliony do kulturního centra teče, krytinu nevyměnili

„Proinvestovalo se tady přes sedm milionů a přitom střechou teče. Ta se totiž jen zateplila, ale stará plechová krytina se nevyměnila. Nechala se jak je, i když místy nepřiléhá, a proto sem zatéká. Musíme teď vymyslet, jak investici, která tu proběhla, zachránit, aby nepřišla vniveč,“ poukazuje místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK).

Rekonstrukci nechalo provést ještě předchozí vedení města. Věci se ale dělaly postupně, tak jak se dařilo či nedařilo shánět dotace. Během posledních tří let tak dům dostal novou fasádu, zateplila se střecha, vyměnila okna, proměnou prošel i interiér.

„Ovšem to hlavní, tedy výměna staré střešní krytiny, se neudělalo. Respektive část střechy nad vchodem pro vozíčkáře se nastavila, tak tam nová krytina je. Ale napojilo se to na tu starou střechu místo, aby se udělala celá nová,“ říká Vašíček.

Budova kulturního centra je stará už 120 let. V roce 1900 se stavěla jako tělocvična pro zdejší školu, využívali ji i ochotníci a další spolky, od roku 1928 v ní pak bylo kino.

„Po revoluci se tam pak jeden čas provozovala diskotéka s restaurací, a to byl vlastně konec té budovy. Poslední roky už to bylo jenom zavřené,“ vysvětluje harrachovský patriot Josef Slavík.

Podzimní akce mohou být ohroženy

Do vlastnictví města se bývalé kino vrátilo v roce 2012, ovšem ve velmi špatném stavu.

„Udělal se projekt na rekonstrukci, ale s výměnou střešní krytiny se v něm nepočítalo. Projektant to tehdy vyhodnotil, že stav krytiny odpovídá stáří střechy, nemá zjevné poškození a generální výměna proto není nutná. Sice jsme průběžně upozorňovali na to, že střecha by se měla řešit, ale byla to i otázka financí. A město na novou střechu nemělo a dotace na ni se nesehnaly,“ uvedl Arne Poledňák, bývalý člen stavební komise města.

Před současným vedením Harrachova tak stojí otázka, jak situaci vyřešit.

„Už nám odborníci řekli, že střecha do zimy nevydrží. Jsou tam i původní, staré trámy, částečně napadené dřevomorkou. Ale místo výměny se jen obložily sádrokartonem. Musíme teď proto přes střechu napnout plachtu, aby v případě dešťů do budovy dál neteklo. Máme v plánu požádat o dotaci na zelenou střechu, kde se hradí 95 % nákladů. Ale je otázkou, jestli ty staré trámy mají takovou nosnost,“ sdělil místostarosta.

Podle něj jsou tak teoreticky ohroženy plánované podzimní akce v kulturním centru. Pokud město se žádostí uspěje, střecha se bude muset rozebrat. A to velmi opatrně, aby se neponičilo to, co už se předtím podařilo opravit.

„Podzim už tady bývá docela deštivý, takže uvidíme, jak to všechno bude. Zatím se obávám spíš toho, že některé akce neproběhnou, ale nechci předbíhat. Teď čekáme na specialistu, který posoudí, zda je možné starou střechu předělat na střechu zelenou s vegetací,“ dodal Vašíček.