Celnice u biatlonového ráje jde do dražby, Harrachov dá peníze na můstky

Za areál o rozloze devět tisíc metrů čtverečních chce město získat minimálně 59,7 milionu korun.

Harrachov přitom doufá, že výsledná cena bude mnohem vyšší, protože celnice je jen několik stovek metrů od nejmodernějšího evropského lyžařského, biatlonového a cyklotrialového stadionu Polana Jakuszyce na polské straně hranice.

Nové sportoviště, které má celoročně sloužit jak profesionálním, tak amatérským sportovcům, se má zprovoznit na podzim. V budoucnu by měla areál s polskou stranou i s Harrachovem propojit cyklostezka.

Místo celnice tak v souladu s územním plánem může vzniknout hotel či jiné ubytovací zařízení, protože v samotných Jakuszycích je ubytovacích kapacit nedostatek.

„Stejně tak tam může být nějaká restaurace, drobná provozovna obchodu, prostě vše, co souvisí s občanskou vybaveností. Určitou výhodou tohoto areálu je i fakt, že Harrachov dnes nenabízí žádné volné pozemky, na kterých by se dalo stavět, a objektů, místo kterých by bylo možné postavit nové hotely nebo apartmány už ve městě mnoho není,“ uvedl místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Podle něj už město jednalo se Stavebním úřadem v Tanvaldě i s vedením Krkonošského národního parku a nic obecně nenasvědčuje tomu, že by nebyla možná i případná změna územního plánu co se týká navýšení počtu podlaží, celkové výšky budoucího objektu nebo podílu maximálně zastavěné plochy.

Při posuzování se ale vždy bude vycházet z konkrétního projektu, ke kterému se město vyjádří. Aukce má začít na webových stránkách internetove-drazby.cz 29. července a skončit 2. srpna. Minimální příhoz je 100 tisíc korun.

Investoři mají zájem

„Máme informace, že už je několik investorů, kteří o bývalou celnici projevili vážný zájem. Pokud se přesto prodej nezdaří, tak za mě se nic neděje. Ten majetek má hodnotu, a když pak dotáhneme i změnu územního plánu, tak cena už bude jiná, vyšší,“ řekl Vašíček.

Ještě předtím by ale Harrachov při prvním neúspěšném kole elektronické dražby zkusil prodej zopakovat letos v září.

Využití pro téměř 50 let starý objekt Harrachov sám nemá. Původně město chtělo zchátralou celnici vrátit státu, ten to ale odmítl. Harrachov proto nedávno odkoupil za 11 milionů pozemky, na kterých celnice stojí a připravil její prodej. O tom, kam půjdou peníze z aukce, má místostarosta jasno.

„Do rozpočtu bychom chtěli vrátit těch 11 milionů, které jsme dali za pozemky. Chtěli bychom je využít na spoluúčast u dotací na opravy městského majetku, chceme také stavět byty pro mladé,“ řekl Vašíček.

Zbylé peníze chce Harrachov postupně investovat do obnovy zanedbaného areálu skokanských můstků. „Chceme si co nejvíce věcí udělat sami a ukázat, že by ten areál mohl být ekonomicky soběstačný,“ dodal Vašíček.