Bytové domy s nájemníky v Harrachově chátrají. Nikdo je od ministerstva nechce

O dva bytové domy v Harrachově, kde nyní žije patnáct rodin, ani při druhé veřejné dražbě neměl nikdo zájem. Ministerstvo financí si za chátrající objekt napodruhé řeklo sto dvanáct milionů korun.

„V soutěži nebyla podána žádná nabídka, ministerstvo financí proto s největší pravděpodobností vyhlásí další kolo soutěže,“ uvedl pro ČTK mluvčí ministerstva Filip Běhal.

Starosta Harrachova, Tomáš Vašíček, vysvětluje, proč o dva bytové domy v lukrativním středisku nemá nikdo zájem.

„Jsou v dezolátním stavu a oba potřebují velmi nutně rekonstrukci. Musí se strhnout balkony, které jsou neopravitelné. Cena za opravu by se podle posudku vyšplhala na sedmdesát milionů,“ říká starosta.

Město má na oba bytové domy předkupní právo, ale za současného stavu ke koupi nepřistoupí. „Řeknu to upřímně. Byl bych blázen a špatný hospodář, kdybych do toho šel. Ministerstvo financí navíc špatně komunikuje. Kdyby za námi od nich někdo přišel a převedl na nás tenhle chátrající majetek, tak bychom se pokusili dosáhnout na obecné dotace a byty zrekonstruovali. Jenže nikdo nepřišel,“ zlobí se starosta a zároveň dodává, že investice je pro každého velmi riziková.

Pronájem pozemku skončí za pět měsíců

„Na bytové domy jsou městské privatizační nároky. Navíc jsou na cizím pozemku, tedy Harrachova. Pokud pominu cenu, kterou absolutně nechápu, tak vůbec nevím, kdo by do toho šel,“ osvětluje pozadí rizikové investice starosta.

Ministerstvo financí by si mělo s prodejem nebo s dohodou s Harrachovem pospíšit. Má na to necelého půl roku a starosta Tomáš Vašíček je připravený celou situaci radikálně řešit.

„Ministerstvo má pronájem pozemku, na kterém stojí bytové domy, do konce roku. A ty patří městu. Měl by někdo přijít a dohodnout se, jak celou věc řešit. V opačném případě nemáme problém podat žalobu na odstranění téhle chátrající stavby,“ konstatuje Vašíček.

„Systém postavený na hlavu“

Ve zmíněných bytových domech je patnáct bytů postavených v devadesátých letech pro potřeby sklářů. Aktuálně v bytech žijí především starší, hendikepovaní a sociálně znevýhodnění.

„Jim je to jedno. Klidně seberou střechu nad hlavou těm, co to skutečně potřebují. Jenže pak přijdou s tím, že máme postavit nové byty. Já tenhle systém postavený na hlavu nechápu,“ připouští starosta.

Jako nejsnadnější vidí to, kdyby ministerstvo převedlo byty na město, a to pak v rámci dotačních programů zajistilo nutnou rekonstrukci.

„Tohle je skutečně jedna z možností a opravdu si počkáme, co bude za půl roku. Nám o čas nejde. Dělám starostu pro občany a chci se na sebe v klidu podívat do zrcadla. Jsme skutečně otevření všemu,“ uzavírá Vašíček.