Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

„V dnešní době čelíme opakovaně zvýšeným srážkám a bleskovým povodním. Rekonstrukce vodního díla Harcov je součástí potřebného budování protipovodňových opatření,“ vysvětlil Výborný.
Přehrada by měla po rekonstrukci ochránit Liberec před desetitisíciletou vodou. Do teď stačila jen na stoletou. „Musíme sebekriticky přiznat, že od velké povodně v roce 2010 se nám nepodařilo s povodňovými opatřeními příliš pohnout. Že tu máme přehrady, které reagují na povodně, z konce 19. století, je naše velké štěstí,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Podle generálního ředitele Povodí Labe Mariána Šebesty se na stavbě muselo změnit mnoho věcí oproti původnímu plánu. „Měli jsme velké problémy třeba při odtěžování. Některé části přehrady byly v horším stavu, takže jsme je museli celé předělat, což je složité, protože jsou památkově chráněné,“ popsal Šebesta.
Dostupná dobová dokumentace k přehradě navíc nebyla dostatečná. „Je to 120 let stará stavba. Nikdo neví, jak to bylo dělané a bylo to celou dobu pod vodou. Něco jste předpokládali, ale skutečnost byla úplně jiná,“ podotkl hlavní stavbyvedoucí Martin Soukop.
S komplikacemi souvisí i navýšení ceny zhruba o 100 milionů korun oproti původní vysoutěžené částce.
Přehrada je vypuštěná od podzimu roku 2022. Vylepšuje se i zázemí pro návštěvníky. Nebude chybět nová prostorná promenáda s náplavkou, mola na opalování a široká schodiště pro lepší přístup do vody. Na koupání si lidé ale zřejmě ještě počkají. Potrvá totiž i samotné napouštění přehrady.
„Prostředí je tři roky vypuštěné a musí se nejprve vodou nasytit. I kdyby přišla povodeň, tak to nemůžeme zadržet, protože by mohlo dojít k destrukci tělesa hráze kvůli tlaku vody. Než se přehrada ustálí, tak to jsou třeba tři roky, kdy to ještě nebude na koupání,“ připustil Soukop.
Při velkých deštích by se podle něj mohlo napouštět maximálně deset centimetrů hladiny za den. Při nízkém průtoku to může ale trvat i rok.
Harcovská přehrada je nejstarší údolní přehradou, která byla postavena na území České republiky. „Pochází z doby, kdy jsme byli ještě součástí habsburské monarchie. Vznikla v reakci na katastrofické povodně z roku 1897 a od té doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí,“ přiblížil ministr Výborný.
Aktuální oprava musí respektovat původní podobu hráze, jde totiž o kulturní památku. „Všechny kameny jsou původní a jsou očíslované. Dávají se zpět na původní místo. Je to jako lego pro dospělé,“ nastínil Soukop.
V rámci rekonstrukce do úprav investuje i město Liberec, a to sto milionů korun. „Do okolí přehrady jsme investovali šedesát milionů korun a s podporou kraje dalších čtyřicet milionů do kanalizace, protože dříve do přehrady tekly splaškové vody ze Starého Harcova, což znečišťovalo vodu,“ uzavřel primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).