Obec mu nepovolila stavět, majitel na truc zavřel parkoviště u jezera

V Hamerském jezeře se v hlavní sezoně denně koupou stovky lidí. Za teplého počasí se plní nedaleký kemp dovolenkáři a na třísetmetrové pláži je hlava na hlavě. Na otočku se o víkendech přijíždí vykoupat i lidé z Českého Dubu, Petrovic nebo z Turnovska. Na parkovišti u hlavní pláže nezaparkují od minulého týdne.



„Nebylo to naše parkoviště, a jestli si ho někdo soukromě oplotil, tak na to má právo. Já nevím, komu to patří, ani kdo to oplotil,“ sdělil starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák. Obec Hamr provozuje pláž, chatovou osadu i nedaleký kemp.

Ivan Šnajdr, vlastník pozemku, kam se vejde až 60 aut, poukázal na mnohaleté jednání s obcí, které podle něj nemá konce. Na parkovišti chtěl prý stavět, což mu ale územní plán nedovoluje. Už sedm let se proto snaží parkoviště směnit s obcí za pozemek, kde by si mohl postavit rodinný domek.

„Obec vždycky něco naslibuje a nikdy to nedotáhne do konce. Posledně mi starosta slíbil, že dohoda platí, a bez mého svolení k parkovišti udělali asfaltový příjezd. Byl jsem rozčarovaný, a když ani po dalším jednání nebylo jasné, jestli směna proběhne, nebo ne, tak jsem pozemek oplotil,“ řekl Šnajdr.



Ztrátu desítek parkovacích míst pocítí nejen návštěvníci jezera, ale i obec, místní a řidiči, kteří už nyní musí Hamrem projíždět s maximální opatrností kvůli zvýšené koncentraci vozů a lidí.

„Vždycky když začnou vedra, parkuje tam strašně moc aut. Doufám, že to obec začne řešit, když jsem to oplotil. Z mé strany je to na truc, aby se konečně začalo něco dít. Sedm let mi přijde jako dlouhá doba,“ dodal majitel parkoviště.

Podle starosty Dvořáka mohou návštěvníci stát všude, kde jim to umožňuje zákon, nebo na parkovištích, která patří obci. K žádosti o upřesnění, kde přesně se tato parkoviště nacházejí, se vyjádřit odmítl.