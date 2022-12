Obří výrobní halu místní nechtějí, investor se s nimi musí dohodnout

Je to poslední volný pozemek na okraji průmyslové zóny Jih. Tu už obsadilo dvacet různých firem. Poslední, kdo by mohl zatím volnou louku mezi ulicemi Puškinova, Heyrovského, Černého a Rampasova zastavět, je firma Hengst Filtration.

Ta pozemky před časem zakoupila i s platným územním rozhodnutím od firmy Mocca Liberec, která tam zamýšlela výrobně správní objekt se skladovací halou. Z toho nakonec sešlo a vše teď vlastní Hengst Filtration, bývalý podnik LVZ Liberec. Jenže než mohl začít stavět, změnil se územní plán.

„My chceme v Pilínkově investovat, plánujeme tu výrobní a vývojové centrum v oblasti filtrů. Pozemek jsme koupili v roce 2020 a těsně před koncem řízení pro novou stavbu přišel nový územní plán Liberce, který nám to všechno zbortil. Podle regulativů nového plánu se tam nevejdeme. Pokud by neprošla změna územního plánu, musíme s německými vlastníky řešit, co dál. Jestli vůbec v Liberci zůstat, nebo hledat místo někde jinde,“ uvedl na posledním jednání libereckého zastupitelstva jednatel Hengst Filtration Vladimír Suchý.

Na zastupitelstvo ovšem dorazili i zástupci obyvatel Pilínkova včetně tamního osadního výboru. A ti novou továrnu v parametrech, které firma navrhla, odmítají.

„Bydlíme v Rampasově ulici. Mezi námi a ulicí Černého je louka, na které má vyrůst budova 17 metrů vysoká, která nás zastíní, zakryje výhled, zvýší se tu kvůli tomu doprava. Všude jen beton a minimum zeleně. A odneseme to my,“ argumentovala jedna z místních Jana Nováková.

„Od začátku jsme upozorňovali, že ten pozemek se dostal do průmyslové zóny až dodatečně, vklínilo se to, i přes náš odpor, mezi obytné domy. Nemáme nic proti menší administrativní budově, ale obří výrobní halu odmítáme,“ dodal Stanislav Šetina z osadního výboru.

Vedení města není jednotné

Podle nového územního plánu je zastavitelnost daného pozemku 40 procent a vyrůst tam může objekt v maximální výšce 12 metrů. Hengst Filtration chce ale výjimku, která by parametry odpovídala už neplatnému územnímu plánu. Tedy zastavitelnost pozemku 60 procent a výška budovy 17 metrů.

„Jen se snaží o návrat k horšímu. Roky se tu bojovalo za nový územní plán, který bude přísnější, a teď má Pilínkov dostat další ránu, kdyby se dala výjimka. Ztrácíme důvěru v právo a zákon. Už takhle jsme tu poznamenaní, že sousedíme s průmyslovou zónou,“ apeloval další z místních Václav Pelíšek.

Ani samotné vedení města nemá na věc jednotný názor. Otevřeně to na zastupitelstvu přiznal předseda zastupitelského klubu Starostů Lukáš Hájek.

„V našem klubu je široká nejednota k tomuto projektu. Vnímáme, že firma má legitimní záměr postavit na svém pozemku novou halu, ale je tu také odpor občanů. Měli bychom respektovat i je, nejen záměr firmy. Přesto návrh na změnu územního plánu podpoříme. Při schvalovacím procesu se ukáže, zda ten projekt lze vůbec realizovat nebo ne.“

Po debatě s opozicí, která se rovněž zastávala občanů, si nakonec město vymínilo podmínku, že vydání změny územního plánu bude možné, jen pokud se investor dohodne s místními na kompromisu.

„To je poprvé za 12 let, kdy jsem v zastupitelstvu, že taková podmínka padla. Celé roky se s kolegy snažíme, aby zastupitelstvo vyžadovalo po investorech dohodu s místními. Nikdy to nešlo, na připomínky občanů se moc nehledělo. Až teď. Je to svým způsobem přelomové rozhodnutí,“ okomentoval opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Pokud by ke shodě nedošlo, nová průmyslová hala na louce nevyroste. „Prověří se možnosti a bude se o tom jednat. Garantuji, že pokud nedojde ke shodě mezi firmou, občany a městem, změna vydána nebude,“ řekl náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert (ANO).