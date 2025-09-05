Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Autor:
  10:04
Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní skladovací budovu, která již byla z důvodu poškozených nosných konstrukcí nebezpečná.
Fotogalerie2

Liberecké technické služby využijí novou halu na posypovou sůl. | foto: V. Pešek, TSML

Nová hala pojme přes 6 tisíc tun materiálu, což by mělo pokrýt potřeby Liberce s rezervou i během velmi kruté zimy.

„Starat se dobře o město mimo jiné znamená ho dostatečně a kvalitně udržovat. A to včetně zimního období. Nová hala je další významnou investicí, která technickým službám umožní zajistit nákup zásob a především uskladnění posypového materiálu s dostatečným předstihem. Díky tomu ho pořídí za mnohem lepší ceny,“ vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Liberecké technické služby využijí novou halu na posypovou sůl.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Rozdíl mezi letní a zimní cenou posypové soli je přes 300 korun za tunu, což při nákupu šesti tisíc tun vychází na úsporu více než 1,8 milionu korun. Nové skladovací prostory materiálu dávají městu také jistotu, že se vyhne situacím, kdy dodavatelé v zimě sůl z jakýchkoliv důvodů nedodají.

„Jsme rádi, že se tato investice povedla v tak krátkém čase zrealizovat. Projektanti pracovali s našimi praktickými náměty a hala je jednou z nejvyšších v Liberci, což umožní vjezd i velkých nákladních aut a celá manipulace s posypovými materiály může proběhnout pod střechou. To je z hlediska uchování jejich potřebných vlastností velmi žádoucí,“ objasňuje hlavní výhodu nových prostor ředitel technických služeb Jan Ullmann.

Ochrana dřevem

Nová hala je 48 metrů dlouhá, téměř 27 metrů široká a 13 metrů vysoká. Je unikátní především v tom, že je obložená sibiřským modřínem, který má díky obsahu pryskyřic nejlepší vlastnosti pro ochranu konstrukce před agresivními vlivy. Při pravidelné údržbě se očekává, že hala městu poslouží více než 50 let. Do budoucna by na její střeše měly přibýt také solární panely.

„Sůl budeme do haly dovážet postupně a úplně plná bude nejpozději na začátku listopadu, abychom měli jistotu, že jsme připraveni na první sníh. Zároveň už budeme mít připravenou i veškerou techniku na zimní práce. Dokud nám ale počasí přeje a drží se vyšší teploty, pokračujeme v běžných letních činnostech. Čistíme ulice, uklízíme listí a děláme další práce, které k tomuto období patří,“ shrnuje Ullmann.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohlreich v rámci Ano, šéfe! učil dříče z Liberce skvěle vařit a neprodělat

Ne, že by se Michal Josefovský v kuchyni restaurace, kterou před třemi lety převzal po své mamince, nesnažil vařit podle svého nejlepšího vědomí. Dokonce neměl v podstatě žádné volno a přitom si ani...

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až...

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní...

5. září 2025  10:04

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

4. září 2025  16:14,  aktualizováno  18:19

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

4. září 2025  8:54,  aktualizováno  13:28

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Šance na zachování provozu skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec ho chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, jež...

4. září 2025  9:56

Skleněné rostliny mezi živými. Návštěvníci botanické si je mohou snadno splést

Botanická zahrada v Liberci dočasně rozšířila své sbírky o nevšední exponáty ze skla. Některé si lze snadno splést s živými rostlinami. Skleněný hmyz, květiny či ptáci představují tvorbu renomovaných...

4. září 2025  8:03

Otec beze slova zmizel i s dvěma malými dcerami, pátrá po nich policie

Jablonečtí kriminalisté pátrají po šestapadesátiletém Pavlu Loukotovi z Jablonce nad Nisou a jeho dvou dcerách, které má podle policie pravděpodobně u sebe. Není to poprvé, co s dětmi beze slova...

3. září 2025  16:02

Šest let vězení za plánování únosu miliardáře. Trest muži potvrdil vrchní soud

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního...

3. září 2025  15:22

Ferdinand Porsche: 150 let od narození geniálního konstruktéra i tvůrce pro nacisty

Ferdinand Porsche, nejslavnější rodák z Vratislavic nad Nisou, se narodil přesně před 150 lety. Známý konstruktér se nesmazatelně zapsal do historie automobilismu. Dodnes ho ale pronásleduje i jeho...

3. září 2025  11:09

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

2. září 2025  17:27

Zabavený tygr Tajmir chytil v Liberci druhý dech, teď míří do azylu v Nizozemsku

Byl podvyživený, měl salmonelózu a problémy s chůzí. Tygr Tajmir, zabavený z nelegálního chovu, po čtyřech měsících péče v liberecké zoologické zahradě odjel do Nizozemska. V tamním specializovaném...

2. září 2025  15:16

V jablonecké přehradě našli mrtvého seniora, příčinu smrti určí soudní pitva

V nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou dnes ráno objevili lidé mrtvého seniora. Podle dosavadních zjištění policie neměl na jeho smrti podíl nikdo další. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená pitva.

2. září 2025  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.