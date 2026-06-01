Hákové kříže na oltáři i zdi. Vandal poničil poutní místo v Horní Polici

Autor:
  15:51
Čtyři hákové kříže se objevily na zdech poutního areálu v Horní Polici na Českolipsku. Neznámý vandal je nasprejoval na dřevěný oltář a zeď ambitu. Hrozí mu až tři roky ve vězení.
Vandal nasprejoval hákové kříže na poutní místo v Horní Polici. (26. května 2026) | foto: Poutní areál Horní Police

Hákové kříže se na zdech poutního areálu objevily minulý týden v úterý.

„Dopoledne krátce po desáté hodině policisté přijali oznámení o nasprejovaných čtyřech hákových křížích v areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policisté po příjezdu na místo činu zjistili, že dosud neznámý pachatel uvedené kříže různých rozměrů vyobrazil na dřevěný oltář a zeď ambitu, čímž způsobil škodu v předběžné výši 50 tisíc korun.

„Veškeré okolnosti tohoto případu nyní šetří policisté, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka,“ přiblížila Sochorová. Neznámému pachateli hrozí až tři roky ve vězení.

Souvislost se sudetoněmeckým sjezdem?

Podle správce farnosti Radka Jurnečky jde o první takový útok na poutní místo od jeho velké rekonstrukce v roce 2021.

„Je to první incident. Stalo se to dva dny po sudetoněmeckém sjezdu v Brně,“ zamýšlí se Jurnečka.

Vandal se do areálu nejspíš dostal v době, kdy je volně přístupný. „Bylo to v ambitech, které jsou veřejně přístupné každý den od osmi ráno do osmnácti hodin,“ míní Jurnečka a upozorňuje, že farnost zpřísní bezpečnostní opatření. „Kamerám, které tam máme nyní, se nepodařilo zachytit, kdo to udělal.“

Areál poutního místa v Horní Polici patří k významným barokním památkám severních Čech. Nabízí nejen duchovní prožitek, ale také prostor pro kulturní a společenské setkávání. Pořádají se tu koncerty, výstavy a akce pro děti i dospělé.

