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Jablonecké zastupitelstvo chce, aby odešla ředitelka gymnázia. Tvrdí, že selhala

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  18:42
Zastupitelé Jablonce nad Nisou na svém posledním jednání před prázdninami vyzvali ředitelku Gymnázia U Balvanu Michaelu Mutl k odstoupení. Vyhrocená situace na škole je podle nich důsledkem jejího manažerského selhání. Svědectví učitelů dříve přinesl portál iDNES.cz.
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Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje stabilitu, ne strach“ vzkázali studenti vedení školy. (2. června 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....
Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....
Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...
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Jablonecké zastupitelstvo nemá sílu ředitelku odvolat, zřizovatelem gymnázia je Liberecký kraj, jehož vedení se snaží situaci vyřešit. Již dříve vyzvali ředitelku k odstoupení studenti školy a podnět k jejímu odvolání podala i školská rada gymnázia.

Mutl přišla do školy v srpnu 2024 zvenčí, vystřídala ředitele, který gymnázium vedl přes 20 let. Podle studentů je situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu.

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Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce studenti, pedagogové, ale také rodiče studentů. Že je ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce. Kraj kvůli napjaté situaci loni pro školu zajistil mediátorku, která měla pomoci situaci uklidnit, počátkem června ale oznámila, že končí.

Výzvě k odstoupení předcházela více než hodinová diskuse, ve které kromě zastupitelů vystoupili i někteří rodiče studentů a také sami studenti. S návrhem na výzvu k rezignaci přišel jako první Milan Kroupa (ANO), postavili se za něj zastupitelé napříč politickým spektrem.

Zastupitelé ve svém usnesení vyzvali ředitelku gymnázia Mutl, aby se bezodkladně vzdala funkce a přispěla tak k uklidnění situace na gymnáziu, zároveň vyzvali Liberecký kraj, aby jako zřizovatel situaci řešil a připravil krizový management školy na příští školní rok.

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S návrhem vyzvat Mutl k rezignaci přišel na jednání zastupitelstva Milan Kroupa (ANO), postavili se za něj zastupitelé napříč politickým spektrem. „Myslím si, že ta výzva je na místě, já jako člověk, který už mám něco za sebou a řídil jsem různé kolektivy lidí, jsem dospěl k názoru, že dobrý manažer se pozná podle toho, že když to nezvládá, tak prostě řekne, že jde od toho. A to je moje životní krédo,“ dodal primátor Miloš Vele (ODS).

Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo bezmála před 130 lety původně jako německé. Diskuse o situaci ve škole na sociálních sítích zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium na dříve populární škole.

Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo v prvním kole přihlášek jen 127. I když je zřizovatelem školy kraj, představitelům města není podle Veleho situace na škole lhostejná.

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Liberecký kraj podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) zatím nenašel žádná závažná pochybení, která by mohla být důvodem pro odvolání ředitelky gymnázia. Krajští radní se budou po neděli zabývat podnětem školské rady na její odvolání na mimořádném jednání.

„Stanovisko školské rady ale není zákonným důvodem pro odvolání ředitelky,“ upozornil již dříve hejtman. Vztahy ve škole jsou ale podle něj vyhrocené a není možné čekat další rok, že se situace sama zlepší.

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