Louka kolem Hnojového domu v Jizerských horách, který pábitel Ginzel zakoupil v roce 1964, se začíná barvit do žluta vždy na konci dubna až začátkem května. Záleží, jak tuhá byla zima. Například v roce 2024 vykvetly narcisy už v polovině dubna.
Letos se očekává, že v plném květu budou kolem Prvního máje. Ale už bez turistů a fotografů, kteří si každoroční událost nenechávají ujít. Od louky je nyní nově odděluje plot.
Lidé jsou opravdu neukáznění. Šlapou v kytkách a trhají si je. Já se nedivím, že tam ten plot je.