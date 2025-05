Na spolupracovnici samozvaného gurua Járy, který byl v minulosti odsouzený za znásilnění, upozornil pořad Souvislosti Markéty Fialové, který běží na televizi CNN Prima NEWS.

Podle reportérky Valerie Fišrové, která se sektou kolem Dobeše zabývá delší dobu, šlo o učitelku M. B. Ta ještě před pár dny učila na střední průmyslové škole textilní v Liberci. Tu navštěvují především děvčata.

Tato členka sekty v minulosti nabádala novinářku, toho času pracující v utajení, k cestě do sídla komunity na Filipínách.

„To je prostě zázrak a je to naprosto boží,“ tvrdila o cestě s tím, aby si reportérka na celý podnik do asijské země půjčila. „Hodně lidí si na tyhle první cesty popůjčovalo. Sice to nějakou dobu spláceli, ale věděli, že to byla investice, která pro ně byla naprosto zásadní,“ říkala tehdy.

Podle ředitele liberecké střední školy Jaroslava Semeráda je toto zjištění závažné. „Osobní život kolegyně může ohrozit i mravní výchovu mládeže. Postavil jsem ji mimo výuku,“ potvrdil pořadu Souvislosti Markéty Fialové ředitel školy a upozornil, že učitelka má smlouvu na dobu určitou. „Řekl jsem tedy, že jí neprodloužím smlouvu – k 31. srpnu zcela skončí,“ dodal ředitel.

Studenti, s nimiž reportérka mluvila, byli překvapeni. Podle jejich slov během výuky nepadla o sektě gurua Járy ani zmínka. „Nikdy nepůsobila jako někdo, kdo je úplně upjatý. Nikdy nám ale nic vyloženě neříkala, spíše to byl její styl,“ zaznělo například z jejich strany.

Štáb pořadu se na střední škole setkal přímo s učitelkou, která v sektě používá jméno Parváti. Žena celou dobu odmítá jakákoliv nařčení a je přesvědčena, že jde o „hon na čarodějnice“. Tvrdí, že co dělá ve svém volném čase, může být všem jedno.

Učitelka se brání i tomu, že uskupení, ve kterém působí, je sekta nebo náboženské hnutí. Podle ní je to „normální věc“. Žena se přitom věnuje takzvané Astromódě, kterou si Dobeš sám vytvořil. Ženám v ní určuje, jak se mají oblékat podle astrologie, a to údajně kvůli souladu s vesmírem.

Odháčkovával ženy

Dobeš a jeho spolupracovnice Barbora Plášková byli před lety v Česku v nepřítomnosti odsouzeni za znásilnění několika studentek neakreditované esoterické školy. Znásilnění se podle verdiktu dopustil Dobeš s pomocí Pláškové.

Soudy se případem sexuálního zneužívání studentek esoterické školy Poetrie zabývají od roku 2014. Již tehdy v říjnu zlínský krajský soud uložil Dobešovi trest deset let vězení a Pláškové 9,5 roku.

O rok později případ vrátil krajskému soudu vrchní soud. V lednu 2018 zlínský soud potrestal dvojici 7,5 lety vězení, v říjnu téhož roku vrchní soud Dobešovi snížil postih na 5,5 roku a Pláškové na pět let vězení. Odvolací soud tehdy rozhodl pouze o jednom ze žalovaných případů, kdy bylo znásilnění prokázáno. Zbylé případy vrátil zlínskému soudu.

Dobeš podle pravomocného verdiktu trestního soudu na různých seminářích takzvaně odháčkovával ženy. Tvrdil, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval.

Podle verdiktu je Plášková přivedla do stavu bezbrannosti a Dobeš na nich vykonal soulož. U některých žen se poté projevila posttraumatická stresová porucha. Obhajoba nicméně tvrdila, že odháčkování bylo tantrickou praktikou, nikoliv znásilněním.