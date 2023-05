GLOSA: Důl Turów už není ďáblem. A tak si nad penězi můžeme podat ruce

Většina snímků mě netrkla do okamžiku, kdy jsem uzřel zvěčněný „klon“ vévody Albrechta na pódiu i v ulicích Frýdlantu vedle politické honorace. Ani na tom by nebylo nic zarážejícího, politici se velmi rádi fotografují při tom, jak se na něco dívají, ovšem na piedestalu stál i Sławomir Wochna, ředitel pobočky hnědouhelného dolu Turów z energetického gigantu PGE.

Ano, slyšíte správně, z toho dolu! Z dolu, o jehož fungování či rozšiřování, a vlivu na úbytek vody a životní prostředí na Frýdlantsku se již řadu let mezi Českou republikou a jejími severními sousedy vedou pře, o kterých tento deník již popsal mnohé stránky. Nadace PGE se totiž stala generálním partnerem této největší kulturní akce na Frýdlantsku.

Existují tady ovšem ještě jedny fotografie. Trochu starší. Na nich je frýdlantský starosta Dan Ramzer či hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jak proti hnědouhelnému dolu protestují s transparentem Spolu pro vodu.

Prvně jmenovaný pán pak v jiný čas dokonce v tričku s nápisem Stop Turów. No, a o pár let později jako kdyby si Krakonoš potřásl pravicí s Trautenberkem. Stejní lidé stojí vedle zástupce dolu, potažmo jeho peněz.

Má to ovšem dvě roviny. Jednou je ta, že polská strana pomalu začíná plnit dohody o řešení vlivu těžby, přichází první část finančního narovnání pro Česko, a tak jsme tu možná svědky jakéhosi vstřícného gesta, snad dokonce aktu smíření.

Navíc i ze své zkušenosti vím, jak těžké a finančně náročné je uspořádat akci v oblasti kultury nebo umění, a že sem tam se hodí též peníz i z rukou „ďáblíka“. A jsme přece národ, který tak často rád nebo z nemožnosti výběru volí menší zlo.

Rovina číslo dvě: Takto zaběhlá, tradiční, obří kulturní akce by se přece jen mohla obejít bez této konkrétní podpory, kterou část lidí může chápat kontroverzně. Šlo to i doposud. Anebo by se jistě našel i jiný sponzor. Také by si to celé z úst politiků zasloužilo pořádné objasnění, obhájení.

Jenže po bitvě je každý generál, tedy v případě Valdštejnských slavností spíše generalissimo, a tak co podání ruky s PGE znamená, nechám na tobě, laskavý čtenáři. A na tobě, ctěný voliči.