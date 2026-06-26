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Krajské peníze pomohou udržet značku UNESCO, geopark musí vysvětlit výtky

Matěj Klimša
  10:47

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Hruboskalsko v Českém ráji | foto: Jan Pešek, MF DNES

Globální Geopark Český ráj, který má jako jediný v republice značku UNESCO, bude finančně podporovat Liberecký kraj. Kromě financí ale ještě musí vysvětlit i výtky týkající se údajné spolupráce s turnovským muzeem, které podle Rady globálních geoparků UNESCO prodává kameny s problematickým původem.

„Každé čtyři roky musí geopark v rámci takzvané revalidace prokázat způsobilost pro značku UNESCO, kterou geopark jako jediný v republice získal již v roce 2015,“ vysvětlil krajský náměstek pro životní prostředí Jiří Klápště. Revalidátoři do Českého ráje přijedou právě v letošním roce.

Geoparky, které si chtějí značku UNESCO udržet, musejí splňovat řadu podmínek. Jednou z nich je právě i finanční stabilita. „Bohužel Česká republika vyhlásila geopark UNESCO, ale už neudělala krok B, nezajistila adekvátní prostředky na jeho fungování. Kdybychom se nepřihlásili ke spolufinancování, tak už by tu zřejmě nebyl,“ dodal Klápště.

Příspěvky pomohou třeba ochraně území

Na spolufinancování geoparku se podílejí i Středočeský a Královéhradecký kraj. „Netýká se to jen CHKO Český ráj, ale i širšího území směrem na Mnichovo Hradiště, Železnobrodsko nebo třeba Novopacko,“ popsal náměstek.

Hruboskalsko v Českém ráji

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Příspěvky by geoparku měly pomoci třeba při financování osvětových programů nebo při ochraně území. „Geoparky jsou důležitým nástrojem environmentálního vzdělávání a popularizace přírodního dědictví a rozvoje udržitelných forem cestovního ruchu,“ shrnul Klápště.

Geopark Český ráj může značku UNESCO zatím používat do konce roku 2026. Financování ale nebyl jediný problém, který před revalidací musel geopark vyřešit. Ztráta značky mu hrozí i kvůli údajné spolupráci s turnovským Muzeem Českého ráje. Rada globálních geoparků UNESCO totiž tvrdí, že muzeum prodává kameny nejasného původu.

„Muzeum s námi ukončilo spolupráci již v roce 2019. Rada nám vytkla, že spolupráce probíhá, i když ne formálně. Na nás je, abychom jim dokázali, že to není pravda,“ popsala před časem ředitelka geoparku Jana Lebedová.

Radě konkrétně vadilo, že v muzeu jde o prodej takzvaných krvavých kamenů, které se těží za nelidských podmínek nebo třeba pomocí dětské práce.

Geopark Český ráj zůstává v UNESCO, měl by ale sehnat víc peněz

Muzeum to už dříve odmítlo s tím, že všechny kameny jsou nakoupené od certifikovaných prodejců v České republice.

„Nemáme žádné kameny kupované někde v zahraničí nebo pokoutně u sběratelů. My kameny kupujeme v souladu s platnou republikovou i unijní legislativou,“ vysvětlil ředitel turnovského muzea Jan Prostředník. Podle Lebedové to ale automaticky neznamená, že při jejich těžbě byly dodržovány etické podmínky.

Kamenářství má v Českém ráji tradici

Podle krajské náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květy Vinklátové má kamenářství v rámci Českého ráje dlouholetou tradici, se kterou chce kraj nadále pracovat. „Kamenářství tam nebylo založené jen na českém granátu, ale i na dovezených kamenech. Je to legální dovoz. Kdyby bylo jasné, že jde o krvavé kameny, tak by nebylo možné je sem dovézt.“

Vinklátová zároveň dodala, že muzeum od spolupráce ustoupilo právě kvůli přísně nastaveným podmínkám pro geopark. „Nechceme odstoupit od tradice kamenářství,“ shrnula. Náměstek Klápště doplnil, že pochybnost byla podle něj uměle vytvořená.

Dnes 26. června končí v geoparku inspekce, která rozhodne, jestli jim značku nechají. Do Českého ráje zavítali komisaři vyslaní sekretariátem Globálních geoparků UNESCO v Paříži. Takzvaná revalidace je každé čtyři roky a geopark UNESCO musí prokázat, že plní přísná kritéria této značky.

Poslední revalidace byla v Českém ráji v červenci 2024. Geopark Český ráj tehdy získal takzvanou „žlutou kartu“, díky které může užívat titul Globální geopark UNESCO do roku 2026 s výtkami a doporučeními a měl dva roky na sjednání nápravy. Červená karta by znamenala vyloučení geoparku ze sítě Globálních geoparků UNESCO bez možnosti značku znovu získat.

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