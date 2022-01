Čerstvě vyškolení rangeři začnou na jaře provádět turisty Geoparkem Ralsko

Úchvatná místa v kaňonu Zábrdky na území Geoparku Ralsko nejsou vyznačená na mapě, vyškolení průvodci je však bez obtíží najdou. Upozorní účastníky exkurze na ukryté místnosti nebo na skalní brány, které by jinak přešli bez povšimnutí. Jeden z plánovaných okruhů zavede cyklisty také do zaniklých obcí.

Geopark vyškolil šestnáct průvodců z okolí, kteří představí zdejší krajinu z nové perspektivy. „Komentovaná prohlídka v geoparku by měla lidi podnítit k vlastní aktivitě. Není to jako na zámku, kde na turisty nachrlí jen informace,“ popsala ředitelka Národního geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

V průběhu kurzu se dobrovolníci setkávali s geology, ekoložkou či botanikem. „Chodili jsme po parku a ukazovali jim geotopy a ekotopy. Spoustu věcí samozřejmě znají, ale dávali jsme si dohromady informace, které by měl vědět každý průvodce – i ten, který nemá přírodovědné vzdělání,“ zdůraznila Mrázová.

Druhý víkendový workshop měl účastníkům například přiblížit, jak správně vystavit trasu nebo jak přizpůsobit sdělení návštěvníkům, aby je člověk nezahltil, a aby to pro ně bylo zajímavé.

„Učili se zároveň fígle, jak lidi rozhýbat,“ podotkla Mrázová, která je spokojená s tím, že závěrečné zkoušky zvládlo šestnáct dobrovolníků. „Myslím, že se nám s takovou skupinou bude dobře pracovat. Chceme, aby měl každý možnost jít alespoň jednou či dvakrát do roka do terénu,“ vysvětlila ředitelka geoparku. První návštěvníky provedou novopečení průvodci pravděpodobně v dubnu či květnu, až to dovolí počasí.

„Tento rok školení georangerů určitě dělat nebudeme, další kurz otevřeme tak za dva tři roky. Teď se chceme soustředit na to, abychom dotáhli naši spolupráci s novými průvodci až k samotným exkurzím,“ prozradila Mrázová. Do konce března zveřejní jednotlivé termíny a trasy, kam se zájemci mohou v průběhu roku s průvodci nově vydat. Jeden z okruhů se proplétá Hradčanskými stěnami mimo dosah turistických cest, další exkurze zavede nadšence paleontologie na místa, kam mohou zavítat jen s odborným doprovodem.

Každý ranger je specifický, někteří se těší na cyklotoulky, jiní by rádi vzdělávali menší děti. „Nabídka bude vážně pestrá. Každý víkend si budou moci třeba lidé z kempů v Doksech rozšířit obzory a vyrazit na nové místo,“ konstatovala Mrázová.

Inspirace přišla ze sousedního Německa

„Když průvodce dovede lidi ve správný čas na správné místo a řekne jim to, co se jinak nemají šanci dozvědět, tak můžeme bez velkého budování představit bohatství naší krajiny širokému publiku,“ zmínil ředitel turistické destinace Máchův kraj Petr Hozák, který byl u zrodu projektu. „Na začátku jsem mohl nahlédnout pod pokličku projektu, kdy se koncept převáděl do reality. A když nyní vidím jeho výstupy, věřím, že má ohromný potenciál,“ dodal.

Přitom myšlenka rangerů, kteří by zpřístupnili park lidem, není nic nového. „V zahraničí je v národních parcích běžné, že tam fungují místní rangeři, kteří provádějí zájemce po okolí,“ řekl Hozák, podle kterého má zdejší příroda co vyprávět. O tom, že se Geopark Ralsko nechal inspirovat za hranicemi, není pochyb. S německým geoparkem Muskauer Faltenbogen, tedy Mužakovská vrása, dlouhodobě usilují o podporu přeshraniční geoturistiky. V sousedním parku už vyškolení průvodci pomáhají.

Čeští georangeři zakončili kurz praktickou zkouškou a písemným testem znalostí v polovině prosince. Podle ředitelky geoparku se dali dohromady i jako skupina a chodí spolu prozkoumávat skály, kopce i skrytá zákoutí. Ve volném čase si tak doplňují znalosti a informace, které budou brzy předávat účastníkům Geoadventures.