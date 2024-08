Povolení k těžbě, nebo demolice? Budoucnost lomu u Kozákova je nejistá

Lom v katastru malé obce Chuchelna nedaleko Semil byl aktivní naposledy v roce 1995 a následně se celá oblast stala součástí Geoparku Český ráj. Ten je jako jediný v Česku pod ochranou UNESCO.

Kolize spočívá hlavně ve skutečnosti, že na úpatí hory Kozákov se nachází kvalitní čedič, který je potřeba na stavby, především na silnice nebo vysokorychlostní tratě. Odpověď na otázku, jestli k obnovení těžby v geoparku dojde, tak zatím není úplně jednoznačná.

„Lom byl aktivní naposledy v roce 1995, povolení k těžbě je tedy staré dvacet pět let. Překvapivě je ale pořád platné. Takže k zahájení těžby nestojí nic v cestě,“ řekla v roce 2021 Blanka Nedvědická, která je ředitelkou Geoparku Český ráj.

Zároveň se v obci Chuchelna, která leží na severním úpatí Kozákova, proslýchalo, že se o obnovení skutečně uvažuje. Jenže veškerá povolení, která měla lom u Chuchelny udržet v aktivní podobě, v takzvaném zajištění, vypršela k poslednímu červnu letošního roku.

„Nikdo neví, co bude“

Redakce se proto snažila získat vyjádření od společnosti Eurovia, které lom patří, avšak neúspěšně. Mnohem sdílnější byl však Český báňský úřad.

„Vidím to jednoznačně jako pochybení toho soukromého subjektu, který musí tři měsíce před vypršením předložit plán, jak bude pokračovat. Jestli bude žádat o další povolení těžby nebo likvidaci lomu. Nic takového tady ale nemáme,“ sdělil mluvčí úřadu Bohuslav Machek a zároveň dodal, že takový postup není fér. „Znejistili setrvalý stav a nikdo neví, co bude,“ dodal Machek.

Podle ředitelky geoparku Blanky Nedvědické je prošvihnutí termínu vážný problém. „Pokud nepožádají o prodloužení, pak by po vypršení lhůty museli od každého zúčastněného subjektu dostat povolení. A to není vůbec jednoduché,“ vysvětluje Nedvědická.

Eurovia jednala s obcí

Jenže Eurovia o zajištění lomu požádala, ale pouze zmíněnou obec Chuchelna. „Desátého června tato společnost požádala o prodloužení a rada jejich žádosti vyhověla na dalších deset let. Zástupce společnosti nám sdělil, že nemají těžbu v plánu a prošvihnutí termínu jim nevadí. Zároveň uvažují, že v budoucnu do opuštěného lomu nainstalují solární elektrárny,“ konstatoval místostarosta Chuchelny Martin Ráž.

Ačkoli společnost Eurovia zastupitelům Chuchelny sdělila, že žádnou těžbu v lomu neplánuje, situace se může během několika let změnit.

Liberecký kraj totiž plánuje rychlostní silnici mezi Turnovem a Jičínem, ve výhledu je také zrychlení vlakové dopravy mezi Libercem a Prahou. Na toto všechno bude potřeba kvalitní kámen. Navíc členství Geoparku Český ráj v UNESCO není rozhodující.

„Domnívám se, že na celou věc to nemá vliv. Surovinovou politiku UNESCO vůbec neřeší. Jiná situace by byla, kdyby organizace nabízela nerosty z pochybných zdrojů. Tam by pravděpodobně došlo k odebrání členství. Proto Geopark Český ráj musel rozvázat spolupráci s muzeem v Turnově, který nerosty z Kozákova nabízí,“ vysvětlila Blanka Nedvědická.

Podobného názoru jsou také na Českém báňském úřadě. „Nechci předjímat, ale Česko zatím neodepsalo tuto surovinu ze strategických komodit. Takže k těžbě může dojít i v zájmu státu,“ uzavřel mluvčí Machek.