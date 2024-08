Nad gamblingem zvítězil strach v těhotenství. Teď průvodčí píše knihy

V loňském roce se v Česku podle veřejných statistik prosázelo padesát čtyři miliard korun a počty gamblerů se dlouhodobě nedaří snížit, a to i kvůli snadné možnosti sázení po internetu. Ještě v minulosti by do těchto statistik patřil případ Šárky Andrlové, která dnes pracuje jako vlaková průvodčí.

Od té doby, co začala hrát, se jí smůla začala lepit na paty. Nejdřív prohrávala drobné částky, pak už ji odmítla založit i firma specializující se na mimobankovní půjčky. Nakonec zbyl skoro milionový dluh, ale to nebylo všechno. Narodil se jí postižený syn a manžel ji nakonec opustil.

Ale dnes, jak sama naznačuje, žije šťastným životem.

Můžete popsat svůj příběh?

Byla jsem vdaná matka dvou dětí, a jak to bývá v mnoha manželstvích stereotyp, nuda. Děti, práce, domácnost. Stále dokola. Chybělo mi nějaké vzrušení, adrenalin. Začala jsem více času trávit mimo domov, s novými známými. Jeden z nich byl hráčem na automatech. Zpočátku jsme ho jen pozorovali, a pak to přišlo. Chtěla jsem to taky zkusit.