Zásadní technické úpravy se dotknou skleněné podlahy, která odděluje dva hlavní výstavní sály nad sebou. Sklo totiž propouští světlo do obou místností. Efekt, který byl původně vítaný, dnes již není žádoucí. Galerie potřebuje zatemněný prostor, v němž by mohla prezentovat samostatné světelné instalace a výtvarné umění, toho však nebylo možné dosáhnout.
„Do prosklené podlahy se vloží přepážka, takže bude samostatně osvětlený jak vrchní, tak spodní sál,“ popsala plánované změny náměstkyně hejtmana pro kulturu Květa Vinklátová.
Po dvanácti letech je potřeba změna
Skleněné desky se vyndají, z nich se vyjmou světla a přibude dělicí přepážka. „Potřeby galerie, zejména v souvislosti s výstavami výtvarného umění, se po dvanácti letech, které uplynuly od její rozsáhlé revitalizace, mění,“ zdůvodnila náměstkyně.
„Stávající osvětlení již v řadě případů zaostává za současnými výstavními standardy a neumožňuje využití moderních technologií scénického svícení,“ doplnil ředitel galerie Filip Suchomel.
Modernizovat se budou světla v celé budově bývalých městských lázní. Nově budou osvětlené všechny sály i provozní prostory včetně depozitářů, od čehož si Liberecký kraj coby zřizovatel instituce slibuje pětašedesátiprocentní energetické úspory. A nejen to.
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Lepších podmínek se dočkají také vystavovaná díla. „Zvlášť u významných a cenných děl je potřeba dodržet přísné podmínky pro vystavování, aby nebyla poškozena. Nejen klimatické, ale i světelné,“ zdůraznila Vinklátová.
Součástí modernizace za zhruba 26 milionů korun, kterou z velké části pokryjí evropské finance, je také výměna venkovního osvětlení. „Velmi stojíme o to, aby se prostor historické zahrady změnil tak, aby v něm byla možná dobrá a kvalitní instalace venkovních výstav,“ svěřila Vinklátová.
S tím souvisí další chystaný projekt – prosklený pavilon na místě, kde dříve stála trafostanice. Nové slavnostní osvětlení budovy není koncipováno jako celoroční, ale bude sloužit hlavně při zahájení výstavní sezony nebo jednotlivých výstav.
Stálé expozice skončí
Letní pauzu vynahradí galerie veřejnosti podzimním doprovodným programem, kdy se vrátí herny pro nejmenší, výtvarné dílny a workshopy pro děti i dospělé, komentované prohlídky, koncerty a přednášky. Školy budou moci navštívit edukační programy tematicky provázané s krátkodobými výstavami.
„S uzavřením galerie k 13. červenci skončí také dosavadní stálé expozice, které jsou k vidění už od jejího otevření v roce 2014,“ poznamenala mluvčí Kateřina Trunečková, podle níž kurátorský tým již pracuje na nové podobě prezentace bohatého sbírkového fondu. Tu představí na podzim 2027.
Kompletní modernizaci osvětlení má na starosti společnost ETNA, kterou vybrali krajští radní na základě nejvýhodnější nabídky. Znovuotevření galerie proběhne 17. října, kdy se představí tři nové mezinárodní výstavy, respektive hvězdy středoevropské umělecké scény.
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„V bazénové hale budeme prezentovat díla rakouského sochaře Erwina Wurma, který je známý svým neutuchajícím smyslem pro humor a dokonale propracovaným sarkasmem,“ nastínila šéfkurátorka Tea Kříž. Chybět nebudou Wurmovy chodící kabelky nebo tlustá aura.
Halu pod bazénem pak zaplní díla polsko-romské vizuální umělkyně Małgorzaty Mirgy-Tas a české umělkyně Sráč Sam, které pracují s textilem jako výrazovým prostředkem paměti, identity a ženské zkušenosti. „A v neposlední řadě zahájíme výstavu slovenské umělkyně s vietnamskými kořeny Kvet Nguyen věnovanou vietnamské diaspoře v Československu,“ uzavírá vedoucí kurátorka Kříž.