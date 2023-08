Kavárna v liberecké galerii strádala, nový život jí vdechne úspěšná pražírna

Stánek, který v Lázních společnost dočasně provozuje, láká na jednoduchost. Kávu a pečivo si lidé vychutnávají na terase s výhledem do Masarykovy ulice.

„Docela se to tam hemžilo lidmi, když jsem šla kolem,“ říká Pavlína Šťastná, kterou to za dřívějších provozovatelů do galerijní kavárny moc netáhlo. „Člověk si tam dal kafe a nic extra nebo zajímavého se tam nedělo. Atmosféra byla taková odtažitá,“ dodává.

Pražírna Nordbeans, která provozuje známý DOK u vlakového nádraží, podle ní přitáhne lidi i na jídlo. „Chceme vybudovat další místo, které spojí lidi různých zájmů. Nejen díky kultuře, ale také prostřednictvím výjimečné kávy, čerstvě lisovaných ovocných šťáv, zdravých snídaní nebo kvalitního vína k večernímu posezení,“ popisuje budoucí nabídku Klára Schläferová, manažerka kaváren Nordbeans, která věří, že se jim podaří stmelit komunitu lidí, která vdechne nejhezčí ulici v Liberci nový náboj.

Podle Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči, měl kraj dlouhodobě potíže s nájemci. Nedařilo se najít nikoho, kdo by se v Lázních udržel delší dobu. Proto kraj schválil výjimku a prostory pronajal ne na jeden rok, jak je to běžné, ale na tři roky s tím, že firma Nordbeans bude investovat do úprav interiéru a nastolí standard, na který jsou u ní Liberečané zvyklí.

„Věřím, že díky délce pronájmu a investici, kterou tam plánují do vybavení, se konečně podaří sehnat jak stabilního nájemce, tak i kvalitu, kterou si galerie nepochybně zaslouží,“ těší se Vinklátová.

Nákladná investice v krátkém čase

Do kavárny hledá její nový provozovatel baristy a obsluhu, kteří by měli umět od všeho trochu. Mezitím se věnuje úpravám interiéru. Na projektu – stejně jako na vzhledu pražírny DOK – spolupracuje s architektonickým studiem ANUK.

„Budova je památkově chráněná, soustředíme se tedy především na funkční prvky, které jdou ruku v ruce s designovými úpravami,“ přibližuje Schläferová.

Investice je prý poměrně nákladná, navíc ji chtějí stihnout v krátkém čase. Prim zde bude hrát káva, hlavně filtrovaná, která je podle Schläferové stále nedoceněná.

Kromě milovníků kávy nebo návštěvníků galerie chce Nordbeans oslovit i komunitu lidí, kteří žijí v okolí nebo zde tráví svůj čas. Proto posílí nabídku řemeslného pečiva z pekárny DOK, nadto nabídne i farmářské produkty od lokálních dodavatelů.

„Připadá nám, že doposud kavárna nebyla výraznou součástí galerie. Spíše doplňovala zázemí, které má mít umělecká instituce. Naším úkolem je dát kavárně moderní, ale přívětivou tvář plnou života,“ uzavírá Schläferová.

Podoba kavárny se dosud formuje architektům pod rukama. O tom, jestli dostojí Nordbeans svým ambiciózním plánům, se budou moci Liberečané přesvědčit ve druhé polovině září.