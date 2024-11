V Miláně bodoval film se Soukalovou, někdejší biatlonistka zazpívala italsky

Město hostilo mezinárodní filmovou přehlídku Milano International FICTS Fest začátkem listopadu. Každoroční vyvrcholení světové série festivalů, mezi něž patří jako druhý nejstarší Sportfilm Liberec, proběhlo na galavečeru v Palazzo Lombardia v sobotu 9. listopadu za účasti tvůrců a sportovců.

Ve světové konkurenci se v kategorii dokumenty prosadil český snímek Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí a získal cenu FICTS Special award. Ocenění z rukou prezidenta festivalu Franca Ascaniho převzali Gabriela Soukalová, hlavní kameraman Robert Štaffen a režisér snímku Petr Větrovský.

„V Miláně jsme letos získali speciální cenu a je vidět, že i ve skromných podmínkách, s velkým příběhem a s významnou hlavní postavou může vzniknout film, který zaujme diváky i na celosvětovém festivalovém finále,“ neskrýval dojetí Větrovský.

V Miláně zabodoval i na libereckém Sportfilmu oceněný německý film Největší Maxim, který získal trofej Mention d’honneur v kategorii Sport and Society. Dokument vypráví příběh odvážného malého Maxima, který přišel při autonehodě o obě nohy. Od té doby má skateboard jako dopravní prostředek a nic pro něj není překážkou.

Během slavnostního vyhlášení vystoupila Gabriela Soukalová se svou písní Teď budu mluvit já a sklidila velké ovace za zpěv části písně v italštině. „Odvážím si z Milána nádherný zážitek. Vůbec jsem nečekala, že bychom mohli vyhrát hlavní cenu festivalu. Mám obrovskou radost a jsem ráda, že byli náležitě oceněni všichni, kteří se na filmu podíleli,“ sdělila své dojmy Soukalová.

Česku se na festivalu daří

Česká republika v minulosti uspěla v roce 2019 s filmem z historie basketbalu pod názvem Zlatý podraz, poté se prosadil dokument režiséra Adolfa Ziky Mr. Kriss o mladém breakdancerovi a ilustrátorovi Kristiánu Mensovi a v roce 2022 uspěly dokonce tři snímky - Zátopek, Poslední závod a Jan Koller: Příběh obyčejného kluka. Rok 2023 přinesl ocenění snímku Martin Škrtel: Buď, alebo a dokumentu Případ Modrý.

„Úspěchy české sportovní tvorby jsou v posledních letech nepřehlédnutelné. Vzniká mnoho skvělých snímků, sklízejí ve světové konkurenci vavříny, a to posiluje i pozici Sportfilmu. Pomáhá nám to vyjednat projekce a účast tvůrců zajímavých filmů pro další ročník, jako je třeba nový snímek amerického režiséra a držitele ocenění Emmy Alina Bijana o stepaři, kde se představí hvězda Trainspottingu nebo komedie Do naha Robert Carlyle. Kromě toho jsme obdrželi čestné uznání jako festival a současně jsme byli požádáni o spolupráci a supervizi při zakládání nových festivalů FICTS v Norsku a Chile,“ dodala ředitelka Sporfilmu Liberec Renata Balašová.