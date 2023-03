Jsem rychlejší než prapradědeček? Test srovná kondici dnešních dětí s předky

Před sto lety házely děti na tělocviku oštěpem i diskem. Představa teenagerů třímajících tyto „vražedné nástroje“ by mohla snadno vyděsit dnešní tělocvikáře. Proto původních čtrnáct pohybových testů, které absolvovali studenti v roce 1923 při unikátním měření tělesné zdatnosti, výzkumníci z Technické univerzity v Liberci (TUL) zredukovali na pět.

„Je to skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky z místa, shyby podhmatem a rychlostní i vytrvalostní běh,“ prozrazuje Lukáš Rubín, spolugarant odborné studie a akademický pracovník z Katedry tělesné výchovy a sportu (KTV) Technické univerzity.