Liberecký terminál Fügnerova čeká modernizace, nabídku podal jediný zhotovitel

  13:48
Modernizace atypické budovy terminálu MHD Fügnerova v dolním centru Liberce bude stát 49,5 milionu korun bez daně. V soutěži dostal dopravní podnik (DPMLJ) jedinou nabídku.
Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky.

foto: Ota Bartovský, MAFRA

Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky.
Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky.
Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky.
Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky.
O zakázku vypsanou formou design & build, tedy vyprojektuj a postav, projevila zájem jen pražská firma MBQ. Její nabídka byla půl milionu korun pod maximálně stanovenou částkou 50 milionů, vyplývá z údajů na webu věstníku zakázek.

Rekonstrukce budovy terminálu postavené bezmála před 30 lety by měla být hotová do poloviny května příštího roku. Cílem je zejména snížení energetických nákladů a zlepšení komfortu pro pracovníky dopravního podniku i cestující. Provozně dopravnímu podniku budova dlouhodobě nevyhovuje.

Z liberecké „Fügnerky“ mizejí temná zákoutí. Terminál bude bezpečnější

„Potřebujeme zlepšit podmínky pro práci našich zaměstnanců. Za současného stavu je problém prostory v zimě vytopit, naopak v létě je uvnitř horko,“ řekla již dříve mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Terminál MHD ve Fügnerově ulici je ve stotisícovém Liberci stěžejním dopravním uzlem pro tramvajové i autobusové linky. Jde o třetí nejvytíženější zastávku MHD v České republice, kterou denně využije v průměru 80 tisíc cestujících.

Od dopravního terminálu zmizí čekající taxíky, přibude také policejní stanice

Budova je charakteristická červeno-bílým designem a pomyslně ji na dvě křídla rozdělují obří hodiny o průměru 4,5 metru. V provozu je budova od roku 1996, částečnou rekonstrukcí prošla v roce 2008.

Součástí zakázky je kromě stavebních úprav ke snížení energetické náročnosti objektu také výměna rozvodů elektřiny a vody, oprava veřejných toalet, okapů a svodů i průčelí včetně hodin, výměna osvětlení a zastřešení přilehlých nástupišť či přestavba čekárny na služebnu městské policie.

7. listopadu 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

12. srpna 2025  13:48

