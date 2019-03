Frýdlant chce v Podzámčí kruhový objezd, obyvatelé jsou proti

V obou variantách se ale přitom počítá s kruhovým objezdem v místech, kde se dnes z hlavní silnice odbočuje do Jizerské ulice.



„Je to místo, kde se odbočuje i na tenisové kurty. My chceme kruhový objezd využít i pro odbočku na plánované parkoviště pro auta a autobusy. Také se tam bude dobře otáčet turistický vláček, který by mohl vozit turisty z centra města na zámek a zpět,“ uvedl architekt Jiří Plašil.

Kruhový objezd by zároveň sloužil i jako přirozený retardér pro snížení rychlosti. „Dnes už je běžné, že se na začátcích měst staví kruhové objezdy, protože tam auta zpomalí a nevřítí se do města,“ dodal Plašil.

Obyvatelé Frýdlantu, kteří byli na veřejném projednávání, ale kruhový objezd moc nechtějí. Uvítali by naopak větší prostor pro parkování.

„Dnes tam moc míst není, lidé stojí různě na trávníku nebo v blátě. Parkovacích míst přímo u zámku je málo, takže využít prostor za pivovarem je správné,“ zmínil jeden z přítomných.

Plánované parkoviště pro 220 aut má doplnit i objekt, ve kterém bude malé informační centrum, veřejné toalety a občerstvení. Za tenisovými kurty se pak počítá se stupňovitým hledištěm pro různá venkovní představení.

„Podzámčí je dnes neřešeným územím, přitom koncentrace lidí hlavně v sezoně je tam veliká. Proto hledáme to nejvhodnější řešení. Podél Smědé také povede nová stezka pro pěší a cyklisty,“ sdělil starosta Dan Ramzer. Přáním města je zřídit v Podzámčí i vlakovou zastávku.