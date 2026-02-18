Frýdlant opravuje nevyužívanou budovu, vzniknou v ní taneční sály pro mládež

Ve Frýdlantě na Liberecku se rekonstruuje dlouhodobě nevyužívaná budova, zázemí v ní poté najdou především místní děti a mládež. Nové prostory pro vzdělávání a taneční tréninky vzniknou v Děkanské ulici.
Vedení města chce ve druhém patře vybudovat taneční sály včetně sociálního zařízení. Úpravy v prvním nadzemním podlaží se podle mluvčí města Petry Sukové dotknou pouze vstupní chodby a technické místnosti.

Součástí rekonstrukce budou nové rozvody elektřiny, vytápění, vzduchotechniky a další technické instalace. V objektu vznikne také nová kotelna.

„Cílem projektu je smysluplné využití dlouhodobě nevyužívaného městského objektu a vytvoření kvalitního zázemí pro vzdělávací a volnočasové aktivity, zejména pro práci s dětmi a mládeží,“ uvedl místostarosta města Jiří Stodůlka.

Sál frýdlantské Besedy se dočká opravy, město zachová unikátní lustry

Podle vedoucí investičního oddělení Dany Kiliánové je rekonstrukce technicky rozsáhlá. „Zahrnuje kompletní obnovu vnitřních rozvodů i vytápění. Důraz klademe na funkčnost, bezpečnost a dlouhou životnost nově vzniklých prostor,“ popsala. Náklady na přestavbu činí přes sedm milionů korun.

Město zároveň upozorňuje místní, aby dbali zvýšené opatrnosti při průchodu Děkanskou ulicí. Řidiči tam musí v pracovních dnech od osmi ráno do pěti hodin odpoledne počítat s omezeným parkováním, a to do letošního 30. května.

