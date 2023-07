Z frýdlantské rozhledny odpadávaly cihly, sehnat specialistu byl problém

„Rozhledna už byla ve špatném technickém stavu, z horních částí odpadávaly kusy cihel. Situaci jsme se snažili řešit už před třemi lety, ale finanční nároky především na lešení byly pro město neakceptovatelné. Zaplatit jen za stavbu a pronájem lešení dva miliony korun nám prostě nepřišlo ekonomické,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Městu se nakonec podařilo sehnat dodavatele, který rozhlednu opraví za 880 tisíc korun bez DPH s využitím komínářské metody a komínářského lešení. Hotovo bude na konci podzimu.

„Postupně proběhne oprava zdiva podstavce, zdiva dříku, římsy ochozu, zdiva zábradlí a nastříkán bude celkový vodoodpudivý nátěr,“ dodává Lenka Vebrová z investičního oddělení městského úřadu.

Dřevěnou věž strhli

Rozhledna stojí ve Frýdlantu ve výšce 399 metrů nad mořem a je vysoká 21 metrů. Pochází z roku 1907, kdy nahradila starou dřevěnou věž otevřenou 6. července 1890 a pro zchátralost uzavřenou a strženou v roce 1906.

Té se říkalo Dresslerova výšina podle Antona Dresslera, člena Spolku, jenž se jak osobně, tak finančně o vystavění rozhledny zasloužil. Tvůrcem vyhlídkové věže byl místní truhlář Josef Haupt, který se stal později předsedou Spolku. U paty rozhledny fungovalo přes léto jednoduché pohostinství.

Současná rozhledna stojí na žulových základech a je postavená z červených, dvakrát pálených cihel dle projektu frýdlantského stavitele Rudolfa Hampla. Otevřena je pro turisty i během své opravy, jen je třeba opatrnosti.

Otevírací doba je během prázdnin denně kromě pondělí, a to od úterý do pátku od 10 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Vstupné se platí v přilehlém domku a činí pro dospělé 20 korun, pro děti, seniory a držitele ZTP 15 korun.