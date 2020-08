Frýdlantská nemocnice je blíž k nutné opravě, město se stane akcionářem

Nemocnice ve Frýdlantě je zase o krok blíže ke kýžené rekonstrukci. Zdravotní péče pro 27 tisíc obyvatel příhraničí tak zřejmě zůstane v regionu zachována i do budoucna.

Kvůli financování rozsáhlých oprav se město Frýdlant potřebuje stát akcionářem Krajské nemocnice Liberec (KNL). S jeho vstupem do společnosti předběžně souhlasí všichni tři akcionáři. Memorandum o společném postupu schválili už radní Turnova a Libereckého kraje, který je většinovým vlastníkem. Návrh ještě musí odsouhlasit turnovské a liberecké zastupitelstvo.

Rekonstrukci potřebuje zadní část areálu

„Je to pro nás signál, že nás nehodí přes palubu a že jsou si všichni vědomi, že je ve Frýdlantě nutná nemocnice,“ vyjádřil se místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

O budoucnosti nemocnice jedná Frýdlant s Libereckým krajem už od července 2019, kdy zařízení převzala od společnosti EUC krajská nemocnice. Na nutnosti rekonstrukce zadní části areálu se sice obě strany shodly hned, vyvstala ale otázka, z čeho ji zaplatit.

„Máme malý rozpočet, nemůžeme nemocnici provozovat. Máme sice nájemce, ale nemáme ji za co rekonstruovat,“ poznamenal Stodůlka.

Podle hejtmana Martina Půty ale krajská nemocnice nemůže investovat do cizího majetku. Vstup Frýdlantu do akciové společnosti se tak ukázal jako nejjednodušší a nejvýhodnější řešení.

„Vklad města Frýdlant ve společnosti KNL bude spočívat ve vložení části nemovitostí, které jsou v areálu nemocnice,“ dodal hejtman. Podle Stodůlky půjde o majetek v hodnotě 60 až 70 milionů.

Z okolních obcí přispěje jen Bulovka

Rozpočet na plánovanou rekonstrukci je 85 milionů bez DPH, s vybavením se částka vyšplhá na více než 100 milionů. Město Frýdlant se zavázalo, že do projektu přispěje částkou 25 milionů. Radnice oslovila i další obce na Frýdlantsku, aby se na rekonstrukci finančně podílely.

„Napsal jsem všem starostům okolních měst a obcí osobní dopis, ale dostal jsem jen tři odpovědi,“ poznamenal místostarosta. Přispět se rozhodla pouze Bulovka, která ze svého rozpočtu přislíbila 500 tisíc korun.



Podle Stodůlky budou ve shánění prostředků na opravy pokračovat. O způsobu financování modernizace se zavázali další akcionáři a město Frýdlant dále jednat. „Cílem je využití finančních prostředků z programu REACT-EU, v rámci kterého by na vylepšení úrovně ve zdravotnictví ČR mělo být určeno až 40 miliard korun,“ poznamenal Půta.

Projektová dokumentace na rekonstrukci by podle místostarosty mohla být hotová do konce roku. „Postupně vzniklo devět variant studií. Jejím garantem je krajská nemocnice,“ dodal Stodůlka.

V nejmladší budově, zhruba třicet let staré, by podle něj mělo vzniknout třípatrové lůžkové oddělení. „Budova bývalého dětského oddělení bude sloužit jako ambulantní dům s laboratoří a bude s lůžkovým oddělením propojená krčkem,“ popsal místostarosta. „Bude tam vše, co obyvatelé Frýdlantska potřebují.“

Další podmínkou pro vstup do akciové společnosti KNL je příspěvek na výstavbu Centra urgentní medicíny. „Do roku 2024 se bude jednat o 4 až 5 milionů ročně,“ dodal místostarosta. Frýdlantskou nemocnici odkoupila KNL vloni od společnosti EUC za 8,6 milionu.