Ani po roce nedostali pacienti s otravou krve odškodnění, chystají žalobu

Podání hromadné žaloby zvažuje společnost Vindicia, která zastupuje osm bývalých pacientů nemocnice ve Frýdlantě. Tito lidé tam před rokem podstoupili nenáročné operace, po kterých se ale ocitli v ohrožení života.

Dostali otravu krve a místo propuštění domů se ocitli na několik týdnů na oddělení ARO liberecké nemocnice. Odškodnění se ale stále nedočkali.

„Poškození chtějí hlavně spravedlivé řešení jejich případu a náhradu újmy, kterou utrpěli, když se dostavili do nemocnice na leckdy banální zákrok. Někteří z nich podnikají, takže navíc dočasně přišli i o příjmy,“ vysvětluje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. Podle něj se může odškodnění pohybovat v řádech statisíců korun, jak ukazují i jiné podobné případy.

Koho přesně ale hodlá Vindicia žalovat, zatím není tak úplně jasné. Letos v létě totiž frýdlantská nemocnice změnila vlastníka. Zatímco před rokem patřila soukromé společnosti EUC, dnes ji provozuje Krajská nemocnice Liberec (KNL).

„Odškodnění těm lidem nesporně náleží. Záleží na nich, jestli a jak budou vznášet nároky, ale nemohou je vznášet vůči nám. Musí je uplatňovat vůči EUC. Je to zakotveno i ve smlouvě, kterou se převáděl z EUC stoprocentní podíl na nás,“ sdělil generální ředitel KNL Richard Lukáš.

EUC ale zatím na žádosti o mimosoudní vyrovnání nereagovala a sama žádnou finanční částku poškozeným nenabídla.

„Kompenzace nastala pouze u jednoho pacienta z těch devíti postižených, který jako pozornost dostal od EUC motorovou pilu. Jinak nikdo jiný nic nedostal,“ poukazuje Beck.

Odškodnění v podobě motorové pily zdůvodnila EUC tím, že chtěla ocenit pacientovu důvěru v jejich zdravotnické zařízení. „Poté, co byl pán převezen od nás do Liberce na ARO, tak si přál, aby na doléčení byl převezen zpátky do Frýdlantu. Brali jsme to jako projev důvěry v nás, která nás dojala. A protože pán rád pracuje se dřevem, dostal pilu,“ uvedla tehdejší mluvčí EUC Dita Fuchsová.

Policie navíc na podzim odložila trestní oznámení, které na neznámého pachatele podala po aféře s otravami krve firma EUC, s odůvodněním, že přesnou příčinu otravy se nepodařilo zjistit.

„Poškození ale žádné vyrozumění od policie dosud neobdrželi. Pro jejich další postup ve snaze získat odškodnění je to přitom zásadní krok,“ upozorňuje Beck.

Klienti mají podle něj nárok na bolestné a náhradu psychické újmy, ušlé mzdy a výdělku a náhradu za ztížení společenského uplatnění.

„Do nemocnice jsme přišli na dlouho plánované nijak náročné zákroky, například operaci kýly nebo slepého střeva. Jenže se stala chyba, kvůli které někteří z nás bojovali o život. Naše újma je prokazatelná a s následky se někteří potýkají dosud. Přesto stále čekáme na adekvátní odškodnění,“ sdělil jeden z poškozených Karel Šípek.

K vyčíslení újmy vzniknou znalecké posudky

Finanční náhrady se domáhá i Tomáš Szappanos, který byl na laparoskopické operaci kolene. „Když jsem se po operaci probudil, nebylo mi vůbec dobře. Bolela mě hrozně hlava. Motala se mi. Hrozně jsem se klepal. Jenom mi řekli, že mi něco našli na játrech a na ledvinách. Nebylo to nic příjemného,“ líčí Szappanos.

Společnost, která osm poškozených pacientů zastupuje, tak nechá vypracovat znalecké posudky k vyčíslení újmy. Zvažuje i stížnost na průběh vyšetřování, které nedospělo k žádnému závěru a neurčilo, kdo je za způsobenou otravu krve zodpovědný. Případ by se tak podle Becka měl znovu prošetřit.

„Jakmile získáme finální verdikt, jsou dvě možnosti. Pokud policie označí konkrétního viníka, podáme na něj žalobu. Jinak jsme připraveni zahájit občanskoprávní spor s oběma subjekty. Tedy jak s EUC, tak nemocnicí Liberec. Bude záležet na tom, jak mají obě strany mezi sebou smluvně ošetřené povinnosti vůči pacientům,“ vysvětluje další kroky Beck.