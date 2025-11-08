Bouře emocí a temperamentu. V libereckém divadle tančí Frida

Autor:
  8:12
Ne jedna, ale hned dvě Fridy Kahlo provedou diváky novým představením, které nastudoval baletní soubor Šaldova divadla v Liberci. Hra nese všeříkající název Frida.
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...

Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida, které vypráví o bouřlivém životě mexické malířky Fridy Kahlo. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...
15 fotografií

„V představení máme dvě Fridy. Jedna prolíná emočně a symbolicky druhou, která tanečně a herecky táhne celý děj. Nakonec splynou v jeden portrét,“ vysvětluje režisérka inscenace Marika Mikanová, která chce divákům přiblížit bouřlivý život mexické malířky Fridy Kahlo.

„Jejím autoportrétům se v inscenaci tolik nevěnuji. Příběh jde především chronologicky po vyprávění jejího života.“

Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida, které vypráví o bouřlivém životě mexické malířky Fridy Kahlo.
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida, které vypráví o bouřlivém životě mexické malířky Fridy Kahlo.
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida, které vypráví o bouřlivém životě mexické malířky Fridy Kahlo.
Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida, které vypráví o bouřlivém životě mexické malířky Fridy Kahlo.
15 fotografií

Taneční portrét Frida popisuje osud ženy, která se navzdory těžkým ranám osudu nevzdává. Sleduje její život poznamenaný tragickou nehodou z mládí, přes dramatický vztah s malířem Diegem Riverou, až po vrchol její umělecké tvorby.

Choreografie stojí na základech neoklasické taneční techniky s prvky současného tance a španělských rytmických inspirací.

„Inscenace mluví srozumitelným a emotivním tanečním jazykem, který v sobě nese velkou dávku světla a lidskosti. Frida jde pod povrch. Není to jen příběh známé umělkyně, ale obraz života ve všech jeho odstínech. Vybízí k zastavení někde mezi nádechem a výdechem – vede k takzvanému aha uvědomění,“ přibližuje pocity z díla produkční Barbora Svobodová.

Scéna jako živý obraz

Scénu a kostýmy navrhl výtvarník Aleš Valášek, který vytvořil vizuálně bohaté a rezonující jevištní prostředí. Jeho styl kombinuje barvy, tvary a textury, čímž podtrhuje symboliku Fridina života a přetváří scénu v živý obraz.

Valášek navrhl i kostýmy ovlivněné folklorní mexickou stylizací, které se navíc často mění. „Pro toto představení jsem vytvořila scénář garderobiérce. Nikdy v životě jsem to přitom neudělala, ale tady jsem shledala, že je to potřeba,“ pokračuje Mikanová a upozorňuje, že pro baletky ztvárňující hlavní Fridu je představení nesmírně náročné. „A to jak fyzicky, tak emočně. Na konci představení jsou úplně vyšťavené.“

Její slova potvrzuje Johana Březinová, představitelka hlavní role. „Jednou brečím, za půl minuty zase musím být najednou zamilovaná,“ potvrzuje strasti na jevišti Březinová, kterou střídá Nuria Cazorla García.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční...

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonecký Filip Zorvan bojuje proti zlínské přesile.

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

Bouře emocí a temperamentu. V libereckém divadle tančí Frida

Baletní soubor Šaldova divadla v Liberci nastudoval nové představení Frida,...

Ne jedna, ale hned dvě Fridy Kahlo provedou diváky novým představením, které nastudoval baletní soubor Šaldova divadla v Liberci. Hra nese všeříkající název Frida.

8. listopadu 2025  8:12

Hasiči na Semilsku likvidují požár vzduchotechniky v průmyslovém areálu

Požár vzduchotechniky průmyslového objektu v Lomnici nad Popelkou. (7....

Hasiči od pátečního podvečera likvidují požáru vzduchotechniky v průmyslového areálu v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Kvůli kouři vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu. Objekt byl v době...

7. listopadu 2025  20:08

Newyorská smetánka na liberecké radnici. Natáčení Netflixu omezí parkování

Na liberecké radnici bude natáčet Netflix.

Jeden z nejvýznamnějších filmových projektů, který letos vzniká na území České republiky, se bude natáčet v Liberci. V prostorách radnice se odehrají scény velkého historického seriálu inspirovaného...

7. listopadu 2025  16:18

Vyplašená koza vyběhla na střechu domu, hasiči ji dolů lákali na pamlsky

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Ze střechy rodinného domu v Šimonovicích na Liberecku museli hasiči zachránit kozu, která sem vyběhla poté, co ji vyplašil pes. Zkoušeli ji nalákat na pamlsky do záchranného koše, ale zvíře nakonec...

7. listopadu 2025  15:24

První záškoláctví i láska, vzpomínal Kaiser. V rodném Liberci dostal medaili města

Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6....

Držitel několika Českých lvů, herec, zpěvák a komik Oldřich Kaiser, a laureátka Ceny Thálie, divadelní herečka Markéta Tallerová, získali Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. Ocenění si...

7. listopadu 2025  11:46

Zapáchající kaluž, žádná podestýlka, tma. Prasata žila v hrůzných podmínkách

Prasata žila v nevhodných podmínkách.

Dvě prasata, která žila v naprosto nevyhovujících podmínkách, odebrali veterináři chovatelce z Českého ráje. Zvířatům chyběla voda a podestýlka, kotec byl plný zapáchající tekutiny a nedostatečně...

6. listopadu 2025  10:41

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

6. listopadu 2025  9:05

Soud zamítl nároky snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála

Hruboskalsko v Českém ráji

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.

5. listopadu 2025

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Ilustrační snímek

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:31

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

Josef Lexa, trenér libereckých fotbalistek

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Konference, přednáška i detektivní příběh. Liberec hostí AI festival

ilustrační snímek

Celorepublikový projekt Dny AI, do kterého se zapojují i regionální instituce, začal v úterý také v Liberci. Potrvá až do 14. listopadu a nabídne přes patnáct akcí. Většina z nich je zadarmo a může...

5. listopadu 2025  11:15

Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon

ilustrační snímek

Z otevřené kabelky sebral seniorce peněženku muž v Mimoni na Českolipsku. Na místě činu však zapomněl svůj mobilní telefon. Za prohřešek bude zloděj pykat o to víc, jelikož se jej dopustil v podmínce.

4. listopadu 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.