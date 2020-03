Frýdlant láká na Franze Kafku, zasvětí mu festival i lavičku

Zapřisáhlý nekuřák, abstinent a vegetarián, který neměl rád vulgární vtipy. Na dochovaných fotografiích působí zasmušilým dojmem, ale ve skutečnosti prý býval usměvavý a laskavý.

Takový je portrét spisovatele Franze Kafky, na kterého teď sází město Frýdlant a spolek Frýdlantsko Franze Kafky. Na podzim společně plánují první ročník festivalu Franze Kafky, který má připomenout spojitost města s tímto nejvýraznějším spisovatelem počátku 20. století. Zatím tam totiž není nic, co by Kafku s Frýdlantem turistům připomínalo.

Ve Frýdlantu budou připomínat, že s městem je spojený i slavný spisovatel Franz Kafka. Chystají tu první ročník festivalu Franze Kafky, na náměstí by se měla objevit i jeho lavička.

„Je to škoda. Většina lidí má Kafku spojeného s Prahou, jezdí tam kvůli tomu davy turistů. Ale on často jezdil i na sever Čech. Byl inspektorem Dělnické úrazové pojišťovny, kontroloval bezpečnost práce v textilních továrnách. A protože i ve Frýdlantě byla velká textilka, jezdil i sem,“ přibližuje Jiří Slíva ze společnosti Franze Kafky.

Třídenní festival, který se plánuje od 18. do 20 září, bude všehochutí, která by měla uspokojit všechny návštěvníky. „Chystáme koncerty, divadlo, scénická čtení, prezentaci literatury stejně jako výtvarného umění nebo pásmo krátkých filmů,“ představil organizátor festivalu, herec Jakub Žáček.

Přijede Kafka Band i Petr Čtvrtníček

I když všichni interpreti zatím nejsou známí, jisté je, že na podzim do Frýdlantu zavítá kapela Kafka Band, která už má za sebou dva audiovizuální projekty inspirované Kafkovými romány Zámek a Amerika. Chybět nebude ani kreslíř Jiří Slíva nebo výtvarník Jaromír 99, autor komiksové adaptace románu Zámek. Zajímavé také bude vystoupení herečky Vandy Hybnerové, spisovatele Jaromíra Rudiše a herce a scénáristy Petra Čtvrtníčka.

„Ti budou na festivalu číst nejlepší práce z literární soutěže, která právě teď běží,“ prozradila mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková. Soutěž s příznačným názvem Máš v hlavě brouka? Piš!, který odkazuje na Kafkův román Proměna, je určen studentům středních škol.

„Studenti mohou posílat bajky nebo literární podobenství inspirované Franzem Kafkou. Námět mohou čerpat v jeho textech Malá bajka, Jedenáct synů, Zpráva pro jistou akademii, Kormidelník, Kříženec, Výzkumy jednoho psa, Před zákonem, Umělec v hladovění a v dalších. Uzávěrka je do konce května,“ dodala Petrášková.

Kafka ve Frýdlantě bydlel v hotelu Bílý kůň na náměstí. Nevyužíval ho ale jen při svých inspekčních cestách, ale také při návštěvách milované sestry Ottilie, která studovala ve Frýdlantě na mlékárenské škole. „Ta budova stále stojí, zatím ji vlastní Liberecký kraj, ale jednáme o převodu na město. Chtěli bychom tam zřídit knihovnu Ottly a Franze Kafkových, mohla by tam být i expozice o Kafkovi,“ řekl starosta města Dan Ramzer.

Na náměstí před radnicí by se měla objevit i lavička Franze Kafky a spisovatele má připomenout i tradiční Letní jazzová dílna. Městské informační centrum bude pro změnu sázet na placky s nápisem Ich liebe Friedland s odkazem na to, že Kafka psal německy. V sortimentu by neměla chybět ani trička s kafkovským motivem, hrníčky a další suvenýry. Už teď je ve frýdlantském íčku k dostání brožurka, která vtipně vysvětluje, co má vlastně Kafka s Frýdlantem společného.