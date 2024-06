Radši hororové ilustrace než princezny, říká o výstavě v Liberci umělec Skála

„Říkala jsem si, že když se v Liberci koná festival pro děti a zároveň stojí před radnicí socha Vulpes Františka Skály, bylo by dobré to propojit. Oslovila jsem Františka, kterého hned napadlo, že má díla, která by se dala použít,“ vysvětluje svou pohnutku kurátorka výstavy Jitka Mrázková.

Kniha Tam uvnitř něco je!, kterou Skála vyzdobil svými ilustracemi, letos bojovala o Magnesii Literu v kategorii debut. „Takhle poťouchlou dětskou poezii jste dost možná ještě nečetli a zcela určitě zase dlouho číst nebudete,“ stojí v anotaci nakladatelství Argo. A Skála slova nakladatele potvrzuje. „Jsou to básničky pro děti, ale v hororovém stylu. A to mě nejvíc baví ilustrovat. Je to lepší než kreslit princezny. K tomu tu mám dva objekty, a to ve výloze a vzadu na stěně,“ říká autor koláží.

Kniha zaujala i samotnou kurátorku. „Objevila jsem ji před asi třemi měsíci. Učím na základní škole druhý stupeň a děti podle knížky tvořily. Ukázala jsem jim ilustraci a ony k ní měly napsat báseň a naopak jsem jim dala přečíst báseň a ony podle ní tvořily ilustraci. Dětem se to líbí, puberťáci jsou velmi morbidní. Je to někdy až zarážející,“ zamýšlí se Mrázková, která pro Liberec domluvila i drátěnou sochu stojící už přes rok před radnicí. „Je oblíbená i neoblíbená. Ráda poslouchám, co o ní lidé říkají. Kupříkladu nedávno jeden chlapeček říkal: Já si chci toho pejska vyfotit! A maminka začala křičet: Fuj, nechoď k tomu, to je hnusný!“

Podle Skály se Vulpes a koláže v Malé výstavní síni, která se nachází hned naproti, skvěle doplňují. „Funguje to spolu perfektně. Když sedím uvnitř galerie, tak ho vidím, a on zase může pootočit hlavu a podívat se, jestli je v galerii všechno v pořádku. Jinak to jsou ale dvě rozdílné výtvarné disciplíny. Výstava navíc není tak kontroverzní. Jedině, že by měl někdo rád princezny a horory by ho nezajímaly. Je to mnohdy morbidní, ale děti to milují.“

Vulpes hlídá Benešovo náměstí od loňského května. A ještě se pár měsíců zdrží. „Jak dlouho tady ještě bude, nevíme. Původně tu měl být do září, ale chystáme překvapení, že by se někam přesunul. Ale to zatím nebudu prozrazovat,“ dodává Mrázková.