Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Od zrady k trestu. Výstava přibližuje jednoho z nejmocnějších mužů protektorátu

Eliška Klimšová
  11:07
Patřil k nejmocnějším mužům nacistického aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Karl Hermann Frank se jako státní tajemník říšského protektora a vysoký důstojník SS podílel na represích, které zasáhly tisíce lidí a měly zlomit odpor českého obyvatelstva. Výstava v Liberci jeho roli otevírá.

Podle historika Lubora Laciny se pohled na Karla Hermanna Franka v zásadě nemění. „Jeho funkce byla opravdu destruktivní a byl jedním z hlavních představitelů nacistického režimu na území dnešní České republiky,“ vysvětlil historik Lacina, který pracuje v Severočeském muzeu v Liberci.

Frank byl v protektorátu hlavním představitelem represivních jednotek, jako bylo SS a gestapo. Stál v čele struktur, které určovaly každodenní podobu nacistické moci v Protektorátu Čechy a Morava.

Jak se z ospalého městečka stalo centrum nacistické moci. Liberec ve válce

Na rozdíl od jiných funkcionářů, kteří vystupovali spíše na veřejnosti a reprezentovali režim, seděl Frank „u stolu, kde se rozhodovalo“. Nad ním stáli říšští protektoři včetně Reinharda Heydricha.

„Vyhlášky o tom, kdo byl popraven, nesly jeho jméno jako toho nadřízeného policejních jednotek. Lidé věděli, kdo za tím stojí,“ připomněl historik.

Odpovědnost Franka se dotýká všech zásadních momentů nacistického teroru v českých zemích, jako bylo uzavření vysokých škol v roce 1939, stanné právo za Heydricha a druhé stanné právo po atentátu, popravy bez řádného procesu a také vyhlazení obcí, mezi nimž byly i Lidice.

České prostředí dobře znal

Frank přitom nebyl „dosazeným“ úředníkem zvenčí. Pocházel ze Sudet a české prostředí dobře znal. Už před válkou patřil k radikálním představitelům sudetoněmeckého hnutí, které usilovalo o rozbití Československa. Po Mnichovské dohodě se krátce podílel i na budování nacistické správy v pohraničí.

„Když po Mnichovské dohodě začali obsazovat nacisté pohraničí, tak bylo určeno, že hlavním městem tohoto území se stane Liberec,“ upřesnil Lacina. Zde se kromě německé armády usídlilo i vedení Sudetoněmecké strany a nová civilní správa. Česky hovořící úředníci z Československé republiky museli odejít a během sedmi měsíců do května 1939 vznikla Říšská župa Sudety.

„Od října 1938 až do konce války byl v Sudetské župě hlavním představitelem nacistického režimu Konrad Henlein. Jeho zástupcem v pohraničí byl do března 1939 Karl Hermann Frank,“ dodal historik.

Výstava v Paláci Liebieg v Liberci nese název Karl Hermann Frank– zrada, zločin, trest
„Vyzdobená“ liberecká radnice. Skeny vzácných barevných diapozitivů z roku 1940, nebo 1941
Soukenné náměstí s obchodním domem Baťa, jehož neonový nápis již byl odstraněn. Skeny vzácných barevných diapozitivů z roku 1940, nebo 1941
Dnes na tomto místě stojí areál Technické univerzity. Skeny vzácných barevných diapozitivů z roku 1940, nebo 1941
12 fotografií

Lacina uvedl, že Frank měl velmi problematickou povahu. Choval se jako chladný kariérista a byl velmi odtažitý od lidí. Vztahy mezi Frankem a Heydrichem byly podle historika také spíše chladné, pracovní. Frank byl velitelem SS a policie v protektorátu a ke konci války i v Sudetech.

Jeho hlavním nadřízeným byl kromě diktátora Adolfa Hitlera vůdce SS a německé policie Himmler, jehož pravou rukou byl mimořádně brutální a výkonný šéf gestapa a výzvědné služby SS Heydrich.

Držel skutečnou moc

Frank držel také funkci státního tajemníka, která byla sice nižší než jakou měl jeho formální nadřízený, takzvaný říšský protektor, ovšem dávala mu obrovské pravomoce.

„Zatímco protektoři Neurath a Frick fungovali v mnohém jako reprezentace třetí říše v protektorátu, Frank držel skutečnou moc,“ pokračoval historik. A dodal, že Frank rozhodoval o represích a brutálním chování okupantů proti obyvatelům a odboji.

Bránil hranice před Němci, pak uslyšel hluk. Strážce zemřel po střelbě z pole

„Po odvolání Neuratha Frank předpokládal, že bude jmenován do funkce říšského protektora, Hitler mu však tuto funkci nedal,“ nastínil Lacina. Diktátor Frankovi vysvětlil, že jej v protektorátu potřebuje právě do výkonných a represivních funkcí, protože ho považuje za největšího znalce poměrů v českých zemích.

Po atentátu na Heydricha Frankova moc ještě vzrostla, když se v roce 1943 stal německým ministrem pro oblast protektorátu. Frank měl Hitlerovu důvěru, dohlížel mimo jiné na zbrojní výrobu v českých a moravských zbrojovkách, které nacistický režim nutně potřeboval k vedení války.

Popravě přihlížely tisíce lidí

Podle Laciny je Frank jednoznačně vnímán jako jeden z hlavních viníků zločinů spáchaných nacisty v českých zemích. V roce 1946 byl souzen a byl nad ním vynesen trest smrti. Poprava byla veřejná a přihlížely jí tisíce lidí.

„Pro přítomné diváky šlo asi o důkaz spravedlnosti – že ten, který spáchal tak strašné zločiny na českém národě, byl nakonec donucen stanout před soudem. A že jej dostihla spravedlnost,“ upřesnil Lacina s tím, že veřejná poprava ale byla spíše výjimkou. Drtivá většina trestů smrti vykonaných na válečných zločincích byla neveřejná.

Výstava v libereckém Paláci Liebieg nese název „Karl Hermann Frank – zrada, zločin, trest“ a potrvá do 8. srpna. Návštěvníci si mohou projít tři oddíly: Zrada, Zločin, Trest.

Nacistické tábory byly na Liberecku všude. Existují indicie i k masovému hrobu

„Oddíl Zrada je o Frankově destruktivním působení před válkou, jak destabilizoval zemi, ve které žil, výrazně přispěl k tomu, že byla napadena a ničena. Potom tu máme místnost Zločin, kde se hovoří o době, kdy Frank rozhodoval o životech ostatních, choval se nelidsky, brutálně a byl opilý svou mocí. A na závěr Trest, kdy se musel zodpovídat ze svých zločinů,“ popsal Lacina.

Výstava na příkladu jednoho konkrétního válečného zločince připomíná, jak rychle může svobodný svět zkolabovat a propadnout diktatuře. „Frank je jednou z ukázek toho, jak se bezohlední a brutální lidi mohou dostat k moci velmi rychle, a jak velkou ji mohou mít,“ uzavřel historik.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krásná chaloupka a malebné místo. Švehlík se jako Krakonoš vrátil do Jizerek

David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července...

Les pod Hvězdou v Kořenově na Jablonecku ve čtvrtek navštívil filmový štáb. Mezi stromy a na skalách procházela postava v klobouku, dlouhém kabátu a s hustým plnovousem. Herec David Švehlík se po...

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček....

Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček...

Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou...

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

Jako bych spal v masně. Lidé si stěžují na zápach z kombinátu, nemohou ani větrat

Premium
Místní si na zápach stěžují několik let. Stížnost i s fotografiemi poslali na...

Otevřít v noci okno a vyvětrat? Pro místní v okolí ulice Generála Svobody u Nových Pavlovic v Liberci to není samozřejmostí ani v nadprůměrně horkých dnech. Zejména obyvatelé nedalekých panelových...

Od zrady k trestu. Výstava přibližuje jednoho z nejmocnějších mužů protektorátu

Výstava v Paláci Liebieg v Liberci nese název Karl Hermann Frank– zrada,...

Patřil k nejmocnějším mužům nacistického aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Karl Hermann Frank se jako státní tajemník říšského protektora a vysoký důstojník SS podílel na represích, které...

3. července 2026  11:07

Liberecký Kušej chce proti Slavii hrát: Nechtěli mě, tak proč by se mě měli bát?

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek na tréninku Slovanu Liberec

Loni zažil ve Slavii vynikající jaro, později ale vypadl ze sestavy. Teď se Vasil Kušej pokusí o restart ve fotbalovém Liberci, kam přišel z Edenu na hostování. A doufá, že ve čtvrtém ligovém kole...

3. července 2026  10:46

Krásná chaloupka a malebné místo. Švehlík se jako Krakonoš vrátil do Jizerek

David Švehlík se po čtyřech letech znovu proměnil v Krakonoše. (2. července...

Les pod Hvězdou v Kořenově na Jablonecku ve čtvrtek navštívil filmový štáb. Mezi stromy a na skalách procházela postava v klobouku, dlouhém kabátu a s hustým plnovousem. Herec David Švehlík se po...

2. července 2026  15:08

Chybí chodníky, auta jezdí rychle. Obce řeší nebezpečné úseky

Úsek silnice mezi Mimoní a Doksy v části Boreček je podle Platformy VIZE 0...

Lidé se pohybují přímo na silnici, kolem nich projíždí spousta aut. Někteří řidiči zároveň výrazně překračují povolenou rychlost. Chybějící chodníky a další zabezpečení na úsecích, kde často dochází...

2. července 2026  10:53,  aktualizováno  11:04

Galvas o synově draftu a Pittsburghu: Snad se okénko otevře. A teď ještě rok v Liberci?

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Významnou událost ani nestačili pořádně probrat. Lukáš Galvas stihl do telefonu svému synovi Tomášovi akorát říct: „Užij si to. A hlavně nic nezapomeň.“ Nadaný český hokejista prožívá hektické dny,...

2. července 2026  8:08

Unikátní koupací biotop v Turnově se chystá otevřít, bude volně přístupný

Jezírko v Dolánkách je hotové. Před otevřením ale musí areál projít kolaudací a...

Nový přírodní biotop v Dolánkách je hotový. Jezírko je kompletně napuštěné a všechny rostliny osazené. Nad hladinou vede jedna lávka a dvě pobytová mola. Turnovští tak získají další místo, kde mohou...

1. července 2026  16:32

Největší rypadlo v polském dole Turów na noc odstavují, aby snížili hluk v Česku

Hnědouhelný důl Turów (27. dubna 2019)

V polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českem začali těžaři na noc odstavovat největší rypadlo K-22. Hlavním důvodem je snížení hluku na české straně. I když měření ukázala, že z dlouhodobého...

1. července 2026  14:36

Legendární kniha o Jizerských horách slaví padesát let jubilejním vydáním

Miloslav Nevrlý sedí na lavičce nedaleko Prezidentské chaty, která mu je...

Nevešla se do knihovny, přesto na ni mnozí nedají dopustit. Kultovní Kniha o Jizerských horách od Miroslava Nevrlého letos slaví padesát let. Podzim přinese páté, jubilejní vydání.

1. července 2026  11:23

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček....

Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček...

30. června 2026  16:04

Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou...

30. června 2026  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie pátrala po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

ilustrační snímek

Policie pátrala po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa...

29. června 2026  19:42,  aktualizováno  20:45

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

29. června 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.