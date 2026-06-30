„Dostali jsme ve škole povinný úkol, který se mi ze začátku nechtělo moc dělat, ale nakonec jsem se do toho zapojil. Chtěl jsem fotopoint nějak ozvláštnit, nechtěl jsem žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh,“ popsal student Aleš Vlček.
Protože heslo znělo „Řekni to srdcem“, Vlček do návrhu vložil i srdce. „To srdce je do toho vložené napůl, protože mi přišlo blbé ho jen tak vložit na ten kruh. Lepší je za mě, když je připíchnuté,“ dodal Vlček s tím, že lokalitu vybírali se spolužákem a fotografem, který mu místo s výhledem na Ještěd vyfotil.
Fotopoint tvoří betonový základ s libereckou žulou, konstrukce masivního modřínového dřeva a srdce z lité epoxidové pryskyřice. Základ konstrukce má průměr 2,7 metru. Na jejím zhotovení se podílela firma Tanpa.
„Pro nás byla realizace fotopointu velká výzva, když k nám zástupci ze školy z Kateřinek, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, přišli. Neváhali jsme ani chvilku, uchopili jsme tuto příležitost za pačesy a postupem času jsme doladili konstrukční postup,“ vysvětlil Lukáš Tandler z firmy Tanpa.
Společně museli řešit statiku, pevnost a také to, aby konstrukce odolala povětrnostním podmínkám. „Samozřejmě nám pomohli i učni z Kateřinek, kteří to vymysleli, nechali jsme je přiložit ruku dílu a podíleli se na tom,“ upřesnil jednatel firmy Pavel Tandler.
Pro fotku si lidé musí dojít
S možností navrhnout fotopoint oslovila studenty kateřinské střední školy sama radnice. „Vítězným návrhem se stal projekt Aleše Vlčka, jehož řešení zapadá i k okolním lavicím,“ ozřejmil náměstek primátora Adam Lenert.
Vítězný návrh vybrala porota. „Zaujal ji tvarem, protože je jedinečný. My jsme chtěli, aby byl i funkční, aby se na něm mohlo odpočívat, ale aby odolal i vandalismu. Tento prvek to opravdu splní,“ věří Lenert. Podle něj je místo vhodné také pro svatební obřady, město ho zařadí mezi oficiální oddací místa.
Lenert míní, že fotopoint vznikl na místě, kam si lidé musí pro fotku dojít. „Ihned nevystoupí z auta a nevyfotí se. Ten kopeček sem si každý musí vyjít. Když se podaří a opravdu odletí mraky, které dneska sedí na Ještědu, je odtud krásný výhled na Ještěd,“ poznamenal.
Návštěvníci z fotopointu uvidí i do širokého okolí. Výhled mají na Vratislavice, Javorník či Jizerské hory. Město za jeho vybudování zaplatilo 435 tisíc korun.
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Mezi favority patřily ještě další tři návrhy, které byly oceněny. „Jeden máme vyhlídnutý pro libereckou přehradu, protože se tam hodně používá liberecká žula, a jeden máme do nového skateparku, protože ten je opravdu dělaný hodně moderně a tam bude vynikat,“ uvedl Lenert s tím, že po dohodě s architekty a krajináři by je chtěli umístit.
Návštěvníci veseckého areálu mohou využít také workoutové hřiště nebo si zahrát discgolf. Přibyly také opravené mosty, bosonohá stezka, dětská naučná část s takzvaným „hřbitovem odpadků“ nebo knihobudka. Nový provozovatel Bistra nabízí piknikové koše s dekou a občerstvením, které si lidé mohou půjčit a odpočívat kdekoliv v areálu. A do podzimu plánuje město vybudovat takzvané agility hřiště, tedy psí parkur s překážkami.