Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ze školního úkolu nový symbol Liberce. Student navrhl fotopoint s výhledem na Ještěd

Autor:
  16:04
Byl to povinný školní úkol. Jeho návrh kruhové konstrukce s červeným srdcem nakonec stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Student třetího ročníku Střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček vymyslel fotopoint s výhledem na Ještěd. Město jeho návrh vybralo ze čtyř desítek studentských prací.
Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. Na snímku autor Aleš Vlček. (30. června 2026)
Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. (30. června 2026)
Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. (30. června 2026)
Fotopoint stojí na kopci v areálu Vesec v Liberci. (30. června 2026)
10 fotografií

„Dostali jsme ve škole povinný úkol, který se mi ze začátku nechtělo moc dělat, ale nakonec jsem se do toho zapojil. Chtěl jsem fotopoint nějak ozvláštnit, nechtěl jsem žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh,“ popsal student Aleš Vlček.

Protože heslo znělo „Řekni to srdcem“, Vlček do návrhu vložil i srdce. „To srdce je do toho vložené napůl, protože mi přišlo blbé ho jen tak vložit na ten kruh. Lepší je za mě, když je připíchnuté,“ dodal Vlček s tím, že lokalitu vybírali se spolužákem a fotografem, který mu místo s výhledem na Ještěd vyfotil.

Fotopoint tvoří betonový základ s libereckou žulou, konstrukce masivního modřínového dřeva a srdce z lité epoxidové pryskyřice. Základ konstrukce má průměr 2,7 metru. Na jejím zhotovení se podílela firma Tanpa.

„Pro nás byla realizace fotopointu velká výzva, když k nám zástupci ze školy z Kateřinek, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, přišli. Neváhali jsme ani chvilku, uchopili jsme tuto příležitost za pačesy a postupem času jsme doladili konstrukční postup,“ vysvětlil Lukáš Tandler z firmy Tanpa.

Společně museli řešit statiku, pevnost a také to, aby konstrukce odolala povětrnostním podmínkám. „Samozřejmě nám pomohli i učni z Kateřinek, kteří to vymysleli, nechali jsme je přiložit ruku dílu a podíleli se na tom,“ upřesnil jednatel firmy Pavel Tandler.

Pro fotku si lidé musí dojít

S možností navrhnout fotopoint oslovila studenty kateřinské střední školy sama radnice. „Vítězným návrhem se stal projekt Aleše Vlčka, jehož řešení zapadá i k okolním lavicím,“ ozřejmil náměstek primátora Adam Lenert.

Vítězný návrh vybrala porota. „Zaujal ji tvarem, protože je jedinečný. My jsme chtěli, aby byl i funkční, aby se na něm mohlo odpočívat, ale aby odolal i vandalismu. Tento prvek to opravdu splní,“ věří Lenert. Podle něj je místo vhodné také pro svatební obřady, město ho zařadí mezi oficiální oddací místa.

Lenert míní, že fotopoint vznikl na místě, kam si lidé musí pro fotku dojít. „Ihned nevystoupí z auta a nevyfotí se. Ten kopeček sem si každý musí vyjít. Když se podaří a opravdu odletí mraky, které dneska sedí na Ještědu, je odtud krásný výhled na Ještěd,“ poznamenal.

Návštěvníci z fotopointu uvidí i do širokého okolí. Výhled mají na Vratislavice, Javorník či Jizerské hory. Město za jeho vybudování zaplatilo 435 tisíc korun.

Na Ještědu se před 100 lety řešilo, komu připadne chata a kdy tam povede lanovka

Mezi favority patřily ještě další tři návrhy, které byly oceněny. „Jeden máme vyhlídnutý pro libereckou přehradu, protože se tam hodně používá liberecká žula, a jeden máme do nového skateparku, protože ten je opravdu dělaný hodně moderně a tam bude vynikat,“ uvedl Lenert s tím, že po dohodě s architekty a krajináři by je chtěli umístit.

Návštěvníci veseckého areálu mohou využít také workoutové hřiště nebo si zahrát discgolf. Přibyly také opravené mosty, bosonohá stezka, dětská naučná část s takzvaným „hřbitovem odpadků“ nebo knihobudka. Nový provozovatel Bistra nabízí piknikové koše s dekou a občerstvením, které si lidé mohou půjčit a odpočívat kdekoliv v areálu. A do podzimu plánuje město vybudovat takzvané agility hřiště, tedy psí parkur s překážkami.

Líbí se vám nový fotopoint v Liberci?

celkem hlasů: 11
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silniční válec se zřítil z náklaďáku přímo na protijedoucí auto, dva zranění

V Jablonci se srazil silniční válec s osobním automobilem. (24. června 2026)

Silniční válec se ve středu ráno zřítil z nákladního auta na protijedoucí osobní vůz. Při nehodě se lehce zranili dva lidé. Provoz na frekventované silnici směrem na Lučany nad Nisou stál, později...

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

Jako by se vznášely v prostoru. Varhany u svatého Víta zdobí unikátní křišťál

Nástroj zdobí 180 skleněných elementů, které připravili umělci ze sklárny Ajeto...

Křišťálové varhany už zdobí pražskou katedrálu svatého Víta. Požehnání se jim dostalo 15. června. Nástroj čítá 180 skleněných elementů, které připravili umělci ze sklárny Ajeto v Lindavě. Unikátem...

Jako bych spal v masně. Lidé si stěžují na zápach z kombinátu, nemohou ani větrat

Premium
Místní si na zápach stěžují několik let. Stížnost i s fotografiemi poslali na...

Otevřít v noci okno a vyvětrat? Pro místní v okolí ulice Generála Svobody u Nových Pavlovic v Liberci to není samozřejmostí ani v nadprůměrně horkých dnech. Zejména obyvatelé nedalekých panelových...

VIDEO: Zvědavé kotě uvázlo hlavou ve větrání dveří, hasiči vzali vrtačku a kladivo

Kotě uvázlo hlavičkou ve větrání dveří.

Hasiči v Semilech pomohli kotěti, které prostrčilo hlavu větracím otvorem dveří a nemohlo ji dostat zpátky. Zachránci to neměli daleko, protože zvíře uvázlo v domě, který téměř sousedí s hasičskou...

Už žádné cesty do Prahy. IKEA v Liberci otevřela studio, láká i na svíčky

Společnost IKEA otevřela studio v obchodním centru Nisa v Liberci.

Ikonický nápis švédského nábytkářského giganta nově svítí v pasáži obchodního centra Nisa v Liberci. IKEA tu otevřela už páté plánovací studio v České republice, ve kterém specialisté pomohou...

30. června 2026  11:48

Policie pátrala po ženě s omezenou svéprávností. Užívá léky

ilustrační snímek

Policie pátrala po 33leté ženě ze Stráže pod Ralskem, která má soudem omezenou svéprávnost. Pohřešování v pondělí oznámil její strýc, kterému byla dotyčná svěřena do péče. Žena odešla z místa...

29. června 2026  19:42,  aktualizováno  20:45

Bořil: Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová. V Liberci je čeká peklo

Nová posila Slovanu Liberec Jan Bořil

Obránce Jan Bořil přišel v minulých dnech pod Ještěd za Slavie jako volný hráč. Nijak se netají tím, že rozchod s klubem sešívaných nenesl nejlíp. „Mám velkou motivaci hrát. Cítím, že na to stále...

29. června 2026  16:15

Děti z azylových domů se učí disciplíně při jiu-jitsu, lekce mají zdarma

Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů.

Charita Liberec s místním klubem MMA a dárci podporují děti z azylových domů, aby mohly bezplatně trénovat jiu-jitsu. Na oplátku od nich vyžadují dodržování pravidel, pravidelnou účast a disciplínu....

29. června 2026  15:03

V ovocném sadu ráno hořel vrak kamionu, na místě je odstavený přes rok

Neobvyklý noční zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku.

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v obci Všeň na Turnovsku. Dnes kolem čtvrté hodiny ranní vyjeli k požáru odstaveného vraku kamionu, který už více než rok stojí v ovocném sadu U svatého Jana....

29. června 2026  10:28

Bílá šlapadla i nový fotopoint. Léto na Kristýně začalo

V největším letním shonu je jakákoliv změna v areálu nemožná, proto většinu...

Do areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou se místní i turisté vracejí kvůli čisté vodě, zázemí i postupnému modernizování místa. Návštěvníci si mohou například zapůjčit nová bílá šlapadla nebo využít...

28. června 2026  8:19,  aktualizováno  13:44

Děti se přebíjejí, kdo má zajímavější diagnózu. Je to nebezpečné, líčí psycholožka

Premium
Kateřina Krtičková napsala knihu, ke které načerpala inspiraci ze své...

V její ordinaci se potkávají pacienti s extrémně nízkou váhou s pacienty morbidně obézními. Klinická psycholožka Kateřina Krtičková vydala knihu O slůněti, které se chtělo vznášet. Vypadá jako dětská...

27. června 2026

Prasklá lebka ho nezastavila. S helmou by mě litovali, myslí si Horák, posila Jablonce

Sparťanský Roman Horák po utkání s Duklou.

Před dvěma lety mu kariéru přerušilo vážné zranění hlavy. Teď už je ale fotbalista Roman Horák opět v plné síle a rozkoukává se v Jablonci. Jednadvacetiletý záložník, který prošel i mládežnickými...

27. června 2026  8:15

Klimatizace, mokrá prostěradla i zvlhčování rtů. Sociální zařízení čelí vedru

V zařízení se dvěma stovkami klientů se zaměstnanci snaží zmírnit dopady horka...

Domovy seniorů sahají po klimatizacích, denní centrum pro lidi bez domova hlásí plno a záchranáři řeší první kolapsy. Tropické teploty o víkendu vystoupají na většině území v Libereckém kraji nad 37...

26. června 2026  12:58

Krajské peníze pomohou udržet značku UNESCO, geopark musí vysvětlit výtky

Hruboskalsko v Českém ráji

Globální Geopark Český ráj, který má jako jediný v republice značku UNESCO, bude finančně podporovat Liberecký kraj. Kromě financí ale ještě musí vysvětlit i výtky týkající se údajné spolupráce s...

26. června 2026  10:47

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Jako bych spal v masně. Lidé si stěžují na zápach z kombinátu, nemohou ani větrat

Premium
Místní si na zápach stěžují několik let. Stížnost i s fotografiemi poslali na...

Otevřít v noci okno a vyvětrat? Pro místní v okolí ulice Generála Svobody u Nových Pavlovic v Liberci to není samozřejmostí ani v nadprůměrně horkých dnech. Zejména obyvatelé nedalekých panelových...

25. června 2026

Rekordní přestupy se blíží. N’Guessan a Diakité už mohou se Slavií trénovat

Souboj slávistického útočníka Tomáše Chorého (vlevo) s libereckým Ange...

Blíž se čas, kdy se z Ange N’Guessana a Toumani Diakitého definitivně stanou slávisté. Jejich přestupy z Liberce jsou na spadnutí, oba fotbalisté dostali ve čtvrtek povolení zapojit se do tréninku....

25. června 2026  14:19,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.