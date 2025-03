Fotbalisté Liberce používají unikátní hřejivé návleky, porazili s nimi Spartu

„Jsme rádi, že díky spolupráci se společností Hotboots a TUL budeme moci zase o něco vylepšit servis pro naše fotbalisty a zároveň snížit riziko jejich zranění v zimních měsících,“ řekl k nové spolupráci Štěpán Hanuš, ředitel marketingu a obchodu FC Slovan Liberec.

„Těší nás také, že jde o produkt, který byl vyvinut u nás v Liberci, a my jsme prvním klubem, který ho má k dispozici. Věřím, že spolupráce s TUL bude dlouhodobá a budeme ji postupně rozšiřovat,“ naznačil Hanuš.

Na neotřelém a užitečném nápadu pracovala univerzita zhruba rok. Výsledkem je vak ze smart textilie se třemi integrovanými vyhřívacími destičkami v podšívce, které berou energii z powerbanky.

Do fusaku vleze hráč i v kopačkách a přetáhne si ho až na stehna. Vynález je bezdrátový, ve vysokých mrazech drží komfortní teplotu kolem 25 stupňů a díky vrchní nanomembráně je odolný i proti dešti nebo profouknutí. Z pohledu vývojářů v oblasti textilu jde o ideální řešení pro mrazivé, deštivé či větrné dny na fotbalové střídačce.

„U chytrých návleků Hotboots došlo nejen k propojení vědy a byznysu, na který klademe na naší katedře velký důraz, ale i sportu, a to mě jako hobby sportovce těší dvojnásob,“ ocenil vynález vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní TUL Roman Knížek.

Dlouhé rozcvičování a neoptimální výkon

S nápadem se na katedru obrátil bývalý student TUL, trenér a také stále aktivní fotbalista Karel Kozma. K vytvoření textilního návleku ho inspirovala jeho hráčská praxe, kterou v chladných měsících doprovázely limitující pocity promrzlých nohou na střídačce.

„Kopačka je super bota na sport, ale taky super špatná bota na zimní období. Rozcvičení mi proto vždycky trvalo, v podstatě jsem se rozcvičoval až v zápase a ten výkon pak už nebyl optimální. Když třeba v lednu hrajete až druhou půli, za chvíli vám už začne být od nohou ukrutná zima, a to se pak těžko rozběhává. To samé přichází i opačně, pokud jdete dolů a musíte zůstat na lavičce pro případné dostřídání,“ popsal potíže fotbalistů Kozma.

I když se s těmito problémy setkávají všichni fotbalisté i fotbalistky od okresu až po nejvyšší světové soutěže, účinné a jednoduché řešení dosud nebylo. „Jsme nadšení, že se FC Slovan Liberec stal prvním profesionálním klubem na světě, který Hotboots zařadil do své výbavy pro hráče. V pilotní fázi spolupráce jsme plně vybavili A-tým, partnerství však plánujeme dlouhodobé,“ nastínil Kozma.

„Tuto zimu jsme pojali jako testovací, zkoušky v klubech dopadly skvěle, a tak se v příští sezoně již s Hotboots na střídačkách setkáme vcelku pravidelně. Testování dopadlo dobře i v ženském fotbale,“ doplnil autor nápadu.

Jeden vak Hotboots vychází na přibližně 14 tisíc korun. Jeho součástí jsou nahřívací destičky, powerbanka i různě odnímatelné a pratelné části. Do budoucna by nahřívací vaky nemusely zůstat pouze na fotbalových střídačkách. Zvýšit komfort mohou třeba také lyžařům nebo běžkařům. V mimosportovním prostředí by zase mohly posloužit seniorům upoutaným na vozík.