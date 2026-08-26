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Jablonec zaplaví stovky fanoušků Rangers, policie chystá manévry

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  9:43
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jiří Sláma z Jablonce (vlevo) a Vanja Dragojevič z Glasgow Rangers bojují o míč...
Pohled na stadion Glasgow Rangers během utkání závěrečného předkola Konferenční...
Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného...
Lamin Jawo z Jablonce (vlevo) a Olwethu Makhanya z Glasgow Rangers bojují o míč...
6 fotografií
Až sedm set fotbalových fanoušků přijede ve čtvrtek do Jablonce nad Nisou podpořit tým Rangers FC z Glasgow. Odveta play off Konferenční ligy může být podle policie velmi riziková, severočeský klub avizuje plný stadion.

Na dění na Střelnici i v okolí budou dohlížet policisté ze tří krajů včetně pořádkové a dopravní policie, kriminalistů a psovodů.

„Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako velmi rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Jablonecký klub, který na úvod posledního předkola na stadionu Ibrox v Glasgow před týdnem prohrál 0:1, očekává, že do města dorazí šest až sedm stovek fanoušků Rangers.

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„Přijedou s policejním doprovodem autobusy z Prahy a Krakova v den zápasu,“ okomentoval mluvčí FK Jablonec Ondřej Belák. Zahraniční příznivci fotbalu se sejdou na Mírovém náměstí, poté se přesunou na stadion.

Bezpečnostní opatření a zajištění klidného a nerušeného průběhu utkání řídí Policie ČR, jablonečtí strážníci se na tom podle mluvčí radnice Jany Fričové pouze podílejí. Nakolik jsou vytížené ubytovací prostory ve městě, neeviduje. „Domnívám se, že většina fanoušků se ubytuje v Praze a do Jablonce zajede na otočku.“

Vzhledem k umístění stadionu je podle Beláka pravděpodobné, že se fanoušci rozejdou do restauračních zařízení a podniků v centru. „V okolí není žádná typická hospoda, kam by šli, takže se to spíš rozmělní,“ poznamenal s tím, že pro jablonecké fanoušky stejně jako každý zápas připravují před hlavní tribunou fanzónu.

Vtípky s kužely

Skotští fanoušci se proslavili svými vtípky s výstražnými dopravními kužely, které rádi nosí na hlavách či přemisťují. Také s nimi zdobí sochy ve městech doma i v zahraničí, respektive tam, kde zrovna hraje jejich oblíbený tým.

Nezastupitelnou úlohu bude mít podle Sochorové ve čtvrtek také Antikonfliktní tým Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Na stadionu bude kvůli zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou neustále v úzkém kontaktu s policisty.

Současně policie vyzvala motoristy, aby přijeli s dostatečným časovým předstihem a parkovali na místech k tomu určených – a respektovali zákazy stání a zastavení.

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„U všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod branami zcela jistě zpomalí,“ zdůraznila policejní mluvčí. Dále požádala účastníky akce, aby na místě dbali pokynů policistů a pořadatelské služby.

„Ve čtvrtek nás požene zaplněná Střelnice včetně otevřených sektorů na tribuně JIH,“ informoval v úterý FK Jablonec na Facebooku s tím, že vstupenky jsou již vyprodané.

Další skotští fanoušci Rangers budou tým povzbuzovat z domova, živo bude například v glasgowském Edmiston House, kde budou zápas promítat na velkou obrazovku.

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