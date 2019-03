„Cestou z České Lípy směrem na Neratovice mě během nedělního podvečera dost agresivně přes plnou čáru předjela neoznačená dvojková modrá fabie. Za zadním sklem měla puštěné blikačky. Já vím, jak vypadají auta policie, takže se mi zastavit nechtělo. Jenže ten řidič přede mnou zastavil, v podstatě mě vybrzdil,“ popisuje situaci Jiří Kopřiva.

Jak je patrné z videa, z fabie vyběhl zavalitý černovlasý muž středního věku. „Nepozdravil, nepředstavil se. Jen vychrlil smršť nadávek, že prej jsem mu neumožnil předjíždění, že mi sebere papíry a že si mám připravit velké peníze. Choval se jako idiot. Chtěl jsem nějaký důkaz, že je policista. Přinesl nějakou plastovou kartičku, nic víc,“ dosvědčuje Kopřiva.

Falešný policista se zalekl a odjel

Řidič naštěstí reagoval ukázkově. Rozhodl se zavolat mobilem linku 158, kde by si ověřil, že má co do činění se skutečným mužem zákona. Zároveň výtečníka upozornil, že ho natáčí palubní kamerou ve svém autě. „To ho znejistělo a vydal se zpět do svého auta. Bylo mi jasné, že chce ujet. Tak jsem vystoupil a šel za ním, snažil jsem se mu zabránit v odjezdu, ale dost razantně přibouchl dveře a div mi nepřejel nohy, dupnul na plyn a zmizel,“ líčí Kopřiva.

Policie ČR, která se s videem již obeznámila, má jasno: „Tohle nebyl skutečný policista,“ prohlašuje mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. „Pravý policista musí mít nejen stejnokroj, ale služební průkaz a odznak s osobním číslem. I kdyby jel v civilním vozidle, tak i použití světel se řídí předpisy. Například musejí mít na sobě nápis zřetelný POLICIE, popřípadě ještě STŮJ,“ upřesnila mluvčí.

Případ řeší policisté od pondělního rána, věc je tedy v samém počátku. Právní kvalifikaci činu ještě nestanovili. „Obecně se dá říct, že zneužití výstražných světel je přestupek, může tam ale ještě být trestný čin podvodu, neboť muž na videu se nejspíš pokoušel vylákat peníze z řidiče,“ doplnila mluvčí.

Policie zároveň zkoumá pořízený videozáznam z palubní kamery. Falešnému policistovi je na něm dobře vidět do obličeje, zřetelná je i SPZ vozu. „Ukázalo se, že pořídit si palubní kamerku za 1300 korun byl dobrý tah. Doufám, že ten záznam poslouží k tomu, že tohohle zmetka teď každý pozná a má utrum,“ svěřuje se Jiří Kopřiva.

Své video zároveň zveřejnil na facebooku, kde za krátkou dobu získalo přes 1200 komentářů. Někteří lidé v nich upozorňují, že se s falešným policistou v modré fabii setkali i na jiných místech. Je tedy možné, že pokusů o podvod na nevinným řidičích tak bude víc.