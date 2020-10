Senioři a školáci ve Velkých Hamrech mají opět teplo, zatím jen dočasně

Ve středu hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) nařídil firmě obnovit dodávky. Předseda představenstva firmy Petr Štrojsa ve čtvrtek řekl, že jde jen o dočasné řešení.

Dodávky do škol, několika domů a do domů s pečovatelskou službou přerušila společnost v pondělí. Odůvodnila to tím, že obec nemá uzavřenou řádnou smlouvu.

„Obnovili jsme dodávky na základě dohody s hejtmanem s tím, že dnes bude poslední jednání. A samozřejmě když město bude postupovat, jak postupovalo dosud, kdy nemáme s ním smluvní vztah, tak bude muset začít dodávat firma, která s ním má podepsanou smlouvu,“ uvedl Štrojsa. Na místě dnes budou situaci posuzovat i zástupci Energetického regulačního úřadu.

Město nemá od 1. ledna loňského roku s firmou Golem uzavřenou smlouvu, původní se nepovedlo prodloužit ani dohodnout podmínky nové. Radnice v soutěži vybrala od 1. října letošního roku nového dodavatele, plánovaná plynofikace a vybudování nových plynových kotelen je však ve skluzu.

Jsme v rukou jedné firmy, říká starosta

Starosta města Jaroslava Najman (NEZ) ve čtvrtek řekl, že dodávky tepla do všech městských objektů byly obnoveny do šesti hodin ráno. „Topení funguje, sice je vlažné, ale to myslím, že je v souladu i s venkovními podmínkami,“ uvedl Najman.

Jednání budou podle něj pokračovat, výsledek nechtěl předjímat. Už ve středu ale uvedl, že radnice nemá jinou možnost, jak zajistit dodávky tepla, než přes firmu Golem.

„Do teplovodů se nikdo nenapojí. Elektřinu si můžete koupit, plyn si můžete koupit, kde chcete, ale teplárenství je totálně monopolní a jsme v rukou jedné firmy,“ řekl.

Podle hejtmana Půty se zastavení dodávek tepla týkalo více než 300 trvale hlášených obyvatel a více než 300 školáků. Krizový štáb Libereckého kraje doporučil řešení, které mu umožňuje nouzový stav, a Půta vydal nařízení obnovit dodávky.