Nahá bych se nevyfotila. Není to o studu, ale o soudnosti, říká finalistka miss

Ráda se parádila už odmalička. Ve třinácti letech pak Sára Aubrechtová s rodiči zkusila své fotky rozeslat do agentur a zhruba před půl rokem se rozhodla zkusit štěstí také v soutěži Miss Czech Republic, kde je nyní už mezi desítkou nejlepších dívek.

Že začala s modelingem příliš brzy? „Je to individuální, hodně holek začíná právě ve třinácti čtrnácti. Je to lepší, než začít pozdě a pak litovat. Někdo má na to být doktor, někdo právník a některé dívky jsou krásné, tak proč toho nevyužít?“ vypráví s úsměvem osmnáctiletá modelka, mimo jiné sestra obránce hokejových Bílých Tygrů Liberec Davida Aubrechta.