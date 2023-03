Superhrdina a veksláci na náměstí. Filmaři vrátili Liberec do 80. let

Do 80. let minulého století se po setmění mění náměstí před libereckou radnicí. Filmaři tu natáčí seriál To se vysvětlí, soudruzi! „Je to taková komediální krimi detektivka o institutu v 80. letech, který vyšetřuje paranormální případy po celém Československu,“ nastiňuje děj seriálu scénárista Miro Šifra. Ten příští rok uvede Česká televize.