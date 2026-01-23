Nový Bor obsadili filmaři. Natáčení demonstrace omezí chodce i řidiče

Řidiči i chodci musí do února počítat s několika dočasnými omezeními. Filmaři totiž natáčí nový seriál Táta v Novém Boru na Českolipsku. Už dnes ve městě uzavřeli třeba náměstí Míru.
ilustrační snímek | foto: SXC

„Filmaři tam natočí scénu demonstrace. Ve stejný den obsadí také Smetanovu ulici, kde bude parkovat filmová technika a Smetanovy sady u kina, kde proběhne natáčení,“ popsala mluvčí Nového Boru Radmila Jiráčková.

Filmaři natáčí nový seriál Táta v Novém Boru na Českolipsku.

Náměstí bude uzavřené i v pondělí 26. ledna a v dopoledních hodinách také třída T. G. Masaryka. „Objízdná trasa povede v obou směrech ulicemi Wolkerova, Smetanova a Dvořákova. Dopravní omezení se netýkají vozidel integrovaného záchranného systému ani autobusové dopravy,“ ujistila mluvčí.

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Štáb se pak vrátí ještě 2. a 3. února, kdy se natáčení přesune do Nové Skalice. „V ulici Jabloňová dojde k omezení provozu kvůli parkování filmové techniky. Omezení, včetně dočasného vyparkování vozidel pro potřeby kamerových záběrů, čeká také obyvatele ulice Meruňková,“ uzavřela Jiráčková.

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá...

Macinka chce zvrátit Hladíkovo rozhodnutí o silnici v Českém ráji. To se někam zatoulalo

Budoucí podoba nové silnice

Ministr životního prostředí Petr Macinka chce nadále pokračovat v přípravách silnice z Turnova do Jičína. Exministr Petr Hladík ale u projektu zrušil kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí....

23. ledna 2026  10:43

V Turnově začíná rozsáhlá oprava haly, sportovní oddíly musejí trénovat jinde

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Sportovní hala v Turnově dosloužila a chystá se její přestavba za 218 milionů korun. Po rekonstrukci nabídne moderní zázemí všem příchozím. Práce by měly odstartovat nejpozději na začátku února.

22. ledna 2026  16:08

Kdo smí do tábora? Spor zastavil provoz areálu v Jizerských horách

Dětský tábor v Jindřichovicích pod Smrkem

Areál táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem zůstává kvůli majetkovému sporu nevyužívaný. Vedení Nového Města pod Smrkem tvrdí, že by hlavní budova areálu měla patřit městu. To nepravomocně...

22. ledna 2026  11:17

VIDEO: Uprchlý klokan skákal po silnici, z protijedoucích aut si nedělal hlavu

Klokan Kevin uprchl z malé zoo v Bohaticích.

Ke klokanovi, který poskakoval po silnici, vyjížděli minulý týden policisté z České Lípy. Zvíře uprchlo z malé zoologické zahrady v Bohaticích. Policisté klokana nakonec odchytli a vrátili majiteli.

21. ledna 2026  15:05

VIDEO: Absolutní nirvána! Polární záře zaskočila i zkušeného pozorovatele

Českou oblohu rozzářila polární záře. (19. ledna 2026)

Polární záře, která v pondělí v noci rozehrála barevné divadlo na obloze, zaskočila i vedoucího planetária v liberecké iQlandii Martina Gembece. Z Jizerských hor nafotil a natočil sérii snímků....

21. ledna 2026  11:48

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem...

Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

20. ledna 2026  16:42

Havel a Liberec opět spolu. Knihovna získala unikátní sbírku děl

Knihovnička Václava Havla v Liberci

Knihovničku Václava Havla zpřístupní jako první veřejná instituce Krajská knihovna v Liberci. Projekt, který dosud fungoval hlavně na gymnáziích a v zahraničí, se tak vůbec poprvé dostane mezi běžné...

20. ledna 2026  12:36

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

19. ledna 2026  20:36

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

19. ledna 2026  19:14

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku...

Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho...

19. ledna 2026  13:40

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

