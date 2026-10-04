Film se vrací k tragédii před finále evropského fotbalového poháru mezi Liverpoolem a Juventusem na belgickém stadionu Heysel v roce 1985 a prostřednictvím osobních příběhů otevírá otázky davového násilí, odpovědnosti a selhání institucí.
Porota ocenila především výraznou filmařskou kvalitu, precizní režii a schopnost proměnit tragickou sportovní událost v intenzivní dramatický příběh.
„Toto ocenění má pro mě velký význam, protože je z festivalu, který propojuje dva světy, jimž je náš film zasvěcený – film a sport. Heysel 85 totiž není klasický fotbalový film. Je to především příběh o odpovědnosti, selhání institucí a o lidské ceně mlčení,“ vysvětluje režisérka.
„Jsem velmi ráda, že hlavní cenu získal film s tak výrazným společenským a lidským přesahem,“ podotýká ředitelka festivalu Renata Balašová.
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Do soutěže letošního ročníku, který se koná tento týden v Liberci, se přihlásilo 490 filmů z 94 zemí světa, z nichž porota vybírala oceněné snímky v šesti soutěžních kategoriích.
V kategorii Olympijské ideje zvítězil polský dokument s názvem Noji. Přerušený běh, který natočil režisér Krzysztof Baranowski. Nejlepším dokumentem se stal mexický film Hlasy z propasti režisérů Irvinga Serrana a Víctora Rejóna. Cenu v kategorii Sportovní osobnosti získala česká série Big Pete režiséra Michala Fencla.
Bez nohou i rukou v Lamanšském průlivu
V kategorii Hrané filmy a seriály uspěl francouzsko-belgický film Držíš mě nad vodou režisérky Marie-Castille Mention-Schaarové. Film inspirovaný skutečným příběhem Philippa Croizona vypráví o muži, který po ztrátě všech čtyř končetin znovu hledá smysl života a rozhodne se přeplavat Lamanšský průliv.
„Sport je v těchto filmech často pouze vstupní branou k mnohem hlubším tématům,“ domnívá se režisér a bývalý judista Adolf Zika, který v loňském roce zvítězil na tomto festivalu se svým snímkem Jemný rváč. Letos zasedl také v porotě.
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Kategorie Společnost a vzdělávání ocenila španělský krátký hraný film Ptáci režiséra Frana Expósita. V kategorii Česká scéna zvítězili Neporazitelní režiséra Dana Pánka.
Speciální cenu Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské, kterou jsou oceňovány osobnosti, jejichž život, postoje a konání přesahují hranice sportu, si letos odnesl projekt Casa Hogar. Cenu ředitelky festivalu udělila Renata Balašová dokumentu Alberto Tomba: Cesta vítěze režiséra Tommasa Deboniho.
„Alberto Tomba je přesně tím typem osobnosti, který ukazuje, že sportovní legenda nevzniká pouze počtem vítězství. Je to také charisma, osobitost a schopnost zanechat stopu u lidí, kteří sport sledují,“ míní Balašová.
Oceněné filmy míří do Milána
Pětidenní festival probíhá od 30. září do 4. října 2026 převážně v Liberci, ale také ve Vratislavicích nad Nisou, Jablonci nad Nisou a Praze. Program nabízí desítky projekcí, besed, výstav a dalších akcí. Vyvrcholením akce bylo sobotní slavnostní předání cen.
„Pro nás byl zakončovací večer zároveň začátkem další etapy. Oceněné filmy budou žít dál – na světovém finále v Miláně, na festivalových ozvěnách i u dalších diváků. A právě to je pro mě smyslem Sportfilmu – aby silné příběhy nezůstaly jen několik dní v programu, ale dostaly se k co nejvíce lidem,“ dodává ředitelka Balašová.
I letos festival podpořila svou účastí řada sportovních a kulturních osobností. Mezi nimi například judista a olympijský vítěz Lukáš Krpálek, horolezec Marek Holeček, snowboardistka a olympijská vítězka Zuzana Maděrová, režisér a bývalý judista Adolf Zika, wimbledonský vítěz, Jan Kodeš, lyžařský trenér Tomáš Bank, stříbrný fotbalista EURO 96 Ladislav Maier, herci a filmoví tvůrci Tomáš Havlínek či Dan Pánek.