Žádná cukrová vata, jen vzácné rady do hor. Jizerka hostí premiérový festival

Nabitý program festivalu zaplní přednášky ředitele akce Jana Trávníčka, známého a zkušeného horolezce Marka Holečka, biatlonistů Marka Lejska a Veroniky Vítkové i mnoha dalších milovníků outdoorových aktivit.

„My jsme se to snažili uchopit trošku jinak, než je to u běžných festivalů, protože těch jsou Čechy plné. Říkali jsme si, že tu chybí workshopy. My s přítelkyní průvodcujeme v Nepálu a lidé se nás často ptají na otázky, které se opakují a opakují. Pro nás to jsou základní, triviální věci. Jak se obléct, co mít s sebou, jak se v horách orientovat, co jíst a tak dále,“ vyjmenovává horolezec Jan Trávníček, který ve své kariéře zdolal řadu osmitisícových vrcholů.

„A není to jen o Nepálu, ale i o normálním fungování v našich horách a přírodě obecně,“ dodává Trávníček, mimo jiné také spolumajitel Czech Pubu v Kathmandu.

Během třídenní akce se v okolí areálu Horské služby ČR, nebo v případě nepříznivého počasí na chatě Stará pila a v penzionu Sklárna, uskuteční maraton workshopů a přednášek. Krom toho nebudou chybět jógová rána, společný cyklovýlet, výběh nebo procházka a kytarové večery.

„Například lékařka Kristina Höschlová bude mít zajímavé workshopy třeba o tom, jak správně dýchat, jak předejít výškové nemoci nebo jak si vybavit do hor cestovní lékárnu bez léků pomocí bylinek. Polárník Petr Horký bude zase mluvit o tom, jak přežít mrazivou noc na Jizerce. Bude to takový rodinný festiválek, ze kterého určitě nechceme dělat moc velkou maškarádu ve smyslu cukrové vaty nebo tak něco,“ směje se Trávníček.

„Naopak. Je to postavené na odbornosti a setkávání lidí, kteří si mají co předat. Pobaví se o tom, kde byli a co zažili. Budou tu lidé, kteří jsou opravdoví odborníci ve svých oborech, ať už jde o zdravotnictví, lezení v horách nebo jiné sporty.“

Ačkoliv se dnes teprve rozbíhá první den prvního ročníku, pro ten následující už podle Jana Trávníčka prý zbývá jen zvolit vhodné datum.

„Letos se sem nevešlo strašně moc skvělých lidí, takže už mám v hlavě program na příští rok. V srpnu budeme nejspíš v Nepálu, takže to vidím na červenec,“ předznamenává zkušený horolezec.