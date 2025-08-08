Keltská noc oslaví letošní jubileum bez můstků, Tři sestry představí novou show

Festivalový areál pro tradiční hudební festival Keltská noc letos letos vyrostl ve Vysokém nad Jizerou v tamním skiareálu Šachty. Harrachovské můstky, se kterými si většina lidí Keltskou noc spojí, totiž procházejí rekonstrukcí.
„Změna lokace byla trochu oříšek. Jak nový areál fanoušci přijmou, teprve zjistíme. Při plánování jsme hodně vycházeli z potřeb a přání návštěvníků, snad to ocení,“ věří mluvčí festivalu Alena Rydvalová.
Páteční program:
HANČ STAGE
15.55 – 16.55 Totální nasazení
17.55 – 18.55 Alkehol
19.55 – 20.55 Vypsaná fiXa
21.55 – 22.55 MIG 21
23.55 – 00.55 Krucipüsk
VRBATA STAGE
15.05 – 15.45 1st Choice
17.05 – 17.45 Zputnik
19.05 – 19.45 Plexisovjanka
21.05 – 21.45 SPS
23.05 – 23.45 Lety mimo
01.05 – 01.45 Vasilův Rubáš
Návštěvníci festivalu mají z nového areálu zatím obavy. „Celkem malý prostor, jsem zvědavý, jak se tam lidi narvou,“ napsal na Facebooku třeba Jaroslav V. Další komentující poznamenala, že je celý areál ve svahu. „Mimo Harrachov to nebude ta správná Keltská,“ přidala zase Lenka S.
Náhradní řešení se organizátoři festivalu nejprve snažili najít přímo v Harrachově, to se ale nakonec nepodařilo. „Můstky si rekonstrukci zaslouží a my se těšíme, že se v roce 2026 do Harrachova vrátíme,“ doufá mluvčí, podle které je Keltská noc oproti jiným akcím svého druhu výjimečná.
„A to hned ve dvou ohledech. Jde nejen o nejvýše položený festival v České republice, ale především s nejlepším výhledem,“ poznamenává. Z areálu ve Vysokém nad Jizerou lidé mohou vidět panorama, které bylo kulisou třeba pro Krkonošské pohádky.
Vše na jednom místě
Letošní hlavní výhodou je, že návštěvníci mají vše na jednom místě. Zaparkovat mohou v blízkosti areálu, a to i karavany nebo obytná auta.
Festivalový oplocený kemp je pak hned přes cestu od koncertního areálu a parkoviště. Nechybí ani sociální zázemí. „Stačí přijet, zaparkovat, postavit stan a bavit se. Jestli má nový areál i nějakou nevýhodu, se teprve uvidí,“ konstatuje Rydvalová.
Sobotní program:
HANČ STAGE
11.30 – 12.10 Neutopia
12.40 – 13.30 Zaseklý Stroje
14.00 – 14.55 Doctor P.P.
15.55 – 16.55 E!E
17.55 – 18.55 Mňága a Žďorp
19.55 – 20.55 Harlej
21.50 – 23.05 Tři sestry
00.05 – 01.05 Trautenberk
VRBATA STAGE
15.05 – 15.45 Synové výčepu
17.05 – 17.45 MZH
19.05 – 19.45 Staré pušky
21.05 – 21.45 The Fialky
23.15 – 23.55 Záviš
Organizátoři slibují například dobrý výhled na obě pódia díky mírnému svahu. Rodiče pak ocení třeba dětský koutek s proškoleným personálem.
Podle mluvčí Rydvalové je festival připravený až na pět tisíc návštěvníků, kolik jich ale skutečně dorazí, zatím nevědí.
Vzpomínky vzbuzuje letošní jubileum i u organizátorů festivalu.
„Když si vzpomenu, kde a v jakých podmínkách festival začínal, kudy všude jsme prošli, tak cítím radost a vděčnost za to, že to kluci nevzdali,“ vyzdvihuje Rydvalová.
Jestli v programu bude i něco speciálního k jubilejnímu ročníku ale zatím neprozradila. Novinku si ale připravila kapela Tři sestry, která je s festivalem spojená.
„Představí zde svou novou pódiovou show k oslavě kapelní čtyřicítky,“ nastiňuje mluvčí.