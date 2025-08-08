Keltská noc oslaví letošní jubileum bez můstků, Tři sestry představí novou show

Známý festival si fanoušci mohli pravidelně užívat v Harrachově. Tentokrát na ně čeká kvůli přestavbě chátrajícího můstku scenérie v Rokytnici nad Jizerou. Keltská noc letos slaví 30 let od svého založení. Během pátečního programu se představí například MIG 21 nebo Vypsaná fiXa, v sobotu zase třeba Tři sestry.
Keltská noc 2024 | foto: Keltská noc

Festivalový areál pro tradiční hudební festival Keltská noc letos letos vyrostl ve Vysokém nad Jizerou v tamním skiareálu Šachty. Harrachovské můstky, se kterými si většina lidí Keltskou noc spojí, totiž procházejí rekonstrukcí.

„Změna lokace byla trochu oříšek. Jak nový areál fanoušci přijmou, teprve zjistíme. Při plánování jsme hodně vycházeli z potřeb a přání návštěvníků, snad to ocení,“ věří mluvčí festivalu Alena Rydvalová.

Páteční program:

HANČ STAGE

15.55 – 16.55 Totální nasazení

17.55 – 18.55 Alkehol

19.55 – 20.55 Vypsaná fiXa

21.55 – 22.55 MIG 21

23.55 – 00.55 Krucipüsk

VRBATA STAGE

15.05 – 15.45 1st Choice

17.05 – 17.45 Zputnik

19.05 – 19.45 Plexisovjanka

21.05 – 21.45 SPS

23.05 – 23.45 Lety mimo

01.05 – 01.45 Vasilův Rubáš

Návštěvníci festivalu mají z nového areálu zatím obavy. „Celkem malý prostor, jsem zvědavý, jak se tam lidi narvou,“ napsal na Facebooku třeba Jaroslav V. Další komentující poznamenala, že je celý areál ve svahu. „Mimo Harrachov to nebude ta správná Keltská,“ přidala zase Lenka S.

Náhradní řešení se organizátoři festivalu nejprve snažili najít přímo v Harrachově, to se ale nakonec nepodařilo. „Můstky si rekonstrukci zaslouží a my se těšíme, že se v roce 2026 do Harrachova vrátíme,“ doufá mluvčí, podle které je Keltská noc oproti jiným akcím svého druhu výjimečná.

„A to hned ve dvou ohledech. Jde nejen o nejvýše položený festival v České republice, ale především s nejlepším výhledem,“ poznamenává. Z areálu ve Vysokém nad Jizerou lidé mohou vidět panorama, které bylo kulisou třeba pro Krkonošské pohádky.

Vše na jednom místě

Letošní hlavní výhodou je, že návštěvníci mají vše na jednom místě. Zaparkovat mohou v blízkosti areálu, a to i karavany nebo obytná auta.

Keltská noc 2024
Přípravy zázemí festivalu Keltská noc 2025
Keltská noc 2024
Keltská noc 2024
Festivalový oplocený kemp je pak hned přes cestu od koncertního areálu a parkoviště. Nechybí ani sociální zázemí. „Stačí přijet, zaparkovat, postavit stan a bavit se. Jestli má nový areál i nějakou nevýhodu, se teprve uvidí,“ konstatuje Rydvalová.

Sobotní program:

HANČ STAGE

11.30 – 12.10 Neutopia

12.40 – 13.30 Zaseklý Stroje

14.00 – 14.55 Doctor P.P.

15.55 – 16.55 E!E

17.55 – 18.55 Mňága a Žďorp

19.55 – 20.55 Harlej

21.50 – 23.05 Tři sestry

00.05 – 01.05 Trautenberk

VRBATA STAGE

15.05 – 15.45 Synové výčepu

17.05 – 17.45 MZH

19.05 – 19.45 Staré pušky

21.05 – 21.45 The Fialky

23.15 – 23.55 Záviš

Organizátoři slibují například dobrý výhled na obě pódia díky mírnému svahu. Rodiče pak ocení třeba dětský koutek s proškoleným personálem.

Podle mluvčí Rydvalové je festival připravený až na pět tisíc návštěvníků, kolik jich ale skutečně dorazí, zatím nevědí.

Vzpomínky vzbuzuje letošní jubileum i u organizátorů festivalu.

„Když si vzpomenu, kde a v jakých podmínkách festival začínal, kudy všude jsme prošli, tak cítím radost a vděčnost za to, že to kluci nevzdali,“ vyzdvihuje Rydvalová.

Jestli v programu bude i něco speciálního k jubilejnímu ročníku ale zatím neprozradila. Novinku si ale připravila kapela Tři sestry, která je s festivalem spojená.

„Představí zde svou novou pódiovou show k oslavě kapelní čtyřicítky,“ nastiňuje mluvčí.

Keltská noc oslaví letošní jubileum bez můstků, Tři sestry představí novou show

