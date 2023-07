Liberec obsadí rockoví dinosauři, Benátská láká na legendy a nového maskota

„Poslední týdny jsou vždycky nejnáročnější, protože ladíme poslední detaily a nervozita i po všech těch letech roste. Samozřejmě se už ale všichni těšíme, až do areálu konečně začnou proudit diváci a celé to vypukne,“ říká spolumajitel festivalu Petr Pečený.

Svátek hudby trvající od čtvrtečního odpoledne do noci ze soboty na neděli bude mít letos navíc poprvé maskota. Jeho autorem je kreslíř a hudebník Jonáš Ledecký známý například tvorbou pro svoji sestru, snowboardistku a lyžařku Ester.

„Protože budu s kapelou Cold Licks vystupovat na letošní Benátské, tak za mnou Petr Pečený přišel s nápadem, abych navrhl festivalové tričko. Jeho jediné zadání znělo ‚musí to bejt hodně komiksový‘. Benátská už několik let používá bezva vizuál Ještědu, na kterém místo ikonického vysílače stojí kytara Flying V. A tak mě napadlo nakreslit nějakou obludu, která si tu kytaru bere do pazour a rve z ní struny,“ říká Jonáš Ledecký.

Dinosaurus s kytarou

„Z několika kandidátů to u mě na celé čáře vyhrál T-Rex, kterého jsem přejmenoval na T-Rocks, jelikož kytara v jeho pidiprackách vypadala nejsměšněji,“ dodává Ledecký, který s kapelou Cold Licks letos zvítězil v mezinárodní soutěži Blues Aperitiv a na Benátské zahraje v pátek v Hudebním stanu Rádia Impuls před formací Doctor P. P., jejímž frontmanem je právě Pečený.

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude britská legenda, zpěvák Chris Norman, jehož hlas Češi znají například z hitů Midnight Lady nebo Living Next Door To Alice. „České fanoušky jsem měl vždycky hodně rád, takže se nemůžu dočkat, až je konečně zase uvidím pod pódiem a společně si užijeme super večer,“ vzkazuje Norman.

Úvodní čtvrteční večer bude na hlavním pódiu v režii slovenských hvězd, jako jsou No Name, Richard Müller nebo Peter Nagy. Z českých ikon se ve Vesci postupně představí Rybičky 48, Jaromír Nohavica, Mirai, David Koller nebo Michal Penk.

„Myslím, že Liberec se na tuto akci extrémně těší a potřebuje ji. Věřím, že dojde spoustu fanoušků a bude skvělá atmosféra. Pokaždý, kdy jsme na Benátské hráli, jsem si to užil, a to hlavně díky publiku,“ říká domácí raper Paulie Garand.

Na loňský ročník festivalu dorazilo přes 35 tisíc fanoušků. Pořadatelé věří, že letošní návštěvnost bude ještě vyšší.