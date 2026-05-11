V neděli skončil 25. ročník mezinárodního festivalu Anifilm, který se od úterý konal v Liberci. Ústředním tématem byly mýty a legendy. Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů, videoklipů nebo počítačových her.
„Letošní ročník je rekordní. Zaznamenali jsme navýšený zájem oproti loňskému roku, takže bychom se letos měli dostat na 38 tisíc návštěvníků,“ neskrýval dojetí ředitel festivalu Tomáš Rychecký.
„Moc mě potěšilo, že se město zabydlelo mnoha mladými lidmi. Jsem moc rád, že chtějí trávit svůj čas fyzicky zde s námi v Liberci. Ukazuje to, že se jako lidé chceme potkávat, sdílet mezi sebou radost a zážitky z děl, která sledujeme, ale sdílet je i s autory a autorkami a povídat si o tom. To je to, co nás odlišuje od generovaných obrázků a videí, které se na nás ženou v obřích vlnách,“ podotkl.
|
Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala
Pořadatelé mohli letos využít dva nové prostory. Do Lidových sadů umístili program pro děti, do Linserky se přestěhovaly počítačové hry. Oproti původním plánům ale stále nebylo k dispozici opravované kino Varšava.
„Absence kina Varšava zabolela. Pro nás to bylo velice nepříjemné. Původní plán byl, že by stavba byla 30. dubna zkolaudovaná a předaná a technici by tam stihli nainstalovat promítací zařízení,“ posteskl si Rychecký, který už spřádá plány na příští ročník.
„Už máme vymyšlené téma, které bychom rádi uchopili. Budeme na něm pracovat už teď v květnu, protože bude velice pracné. Prozrazovat ho zatím nechci, ale myslím, že si svého diváka najde.“
Kdo si odnesl ceny
V mezinárodních soutěžních sekcích se utkalo deset celovečerních filmů, 34 krátkých filmů, 35 filmů studentských, 30 videoklipů, 24 abstraktních a nenarativních animací a devět VR filmů. V mezinárodním klání soutěžilo také 17 videoher a 12 her studentských.
Cenu v mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti a mladé publikum získal film Olívie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Iborra Rizo.
V kategorii celovečerních filmů pro dospělé porotci a porotkyně vybrali a ocenili unikátní animovaný dokument Nekonečná Cookie kanadské režijní dvojice Seth a Peter Scriver, kteří jsou nevlastní bratři a formou vzpomínek vyprávějí svůj příběh. Jeden z nich je běloch a druhý přes matku zase patří k původnímu severoamerickému obyvatelstvu.
|
Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio
V kategorii krátkých filmů zvítězil loutkový snímek Březnová zima, za nímž stojí arménská režisérka Natalia Mirzoyan.
Ze studentských filmů porota vybrala film Plout z německé Filmové univerzity Konrada Wolfa v Babelsbergu, který natočila srbská režisérka Jelena Milunovič.
V kategorii nenarativní a abstraktní animace uspěla a získala hlavní cenu v USA žijící indická režisérka Sakshi Jain za snímek Tolik rozličných věcí, která v něm oživila drobné černobílé nesouvisející kresby.
Cena za nejlepší videoklip odjíždí do Japonska, získal ji režisér Hoji Tsuchiya za video k písni Prime hudebníka Tomoaki Baby. V této kategorii uspěl i režisérský tandem Julie Černá a Lene Lekše, který získal od poroty zvláštní uznání za videoklip k písničce Pařezy české hudebnice Johuš Matuš.
V kategorii VR filmů uspěla litevská dvojice Kristina Buožyte, Vitalijus Žukas za snímek Stvoření světů inspirovaný vizionářskými malbami a hudbou litevského génia Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise.
|
Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory
V soutěži videoher v kategorii nejlepší videohra pro děti zvítězila hra Michaela Freie Time Flies ze švýcarského studia Playables a cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší hra Carimara Bastiena Mahauta ze studia Bastinus Rex.
Nejlepší studentskou počítačovou hrou se stala SPRKLS.exe od tvůrčího týmu Stanislav Khaidarov, Egor Tomilov, Alexey Klishin a Sofia Maslennikova.
V průběhu festivalu o jedné ceně rozhodla svým hlasováním i veřejnost. Diváky udělovanou Cenu Libereckého kraje získal film Psí ucho maďarského režiséra Pétera Vácze.
„Mám z Anifilmu obrovskou radost, ostatně jako každý rok. Když jdu městem, tak potkávám samé mladé lidi, kteří se o sto nebo dvě stě procent víc usmívají,“ dodala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.