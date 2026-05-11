Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Anifilm přivítal rekordní počet diváků, festival zabolely průtahy s opravou kina

Jan Pešek
  11:52
Rekordní počet návštěvníků dorazil na festival animovaných filmů Anifilm, který se minulý týden konal v Liberci. Tvůrci si odnesli unikátní skleněné ceny za filmy, videoklipy nebo počítačové hry.
Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů,...

Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů, videoklipů nebo počítačových her. | foto: archiv Anifilmu

V neděli skončil 25. ročník mezinárodního festivalu Anifilm, který se od úterý...
V neděli skončil 25. ročník mezinárodního festivalu Anifilm, který se od úterý...
Anifilm 2026: Nejlepší celovečerní film pro děti a mladé publikum - Olívie a...
Anifilm 2026: Nejlepší celovečerní film pro dospělé - Nekonečná cookie
31 fotografií

V neděli skončil 25. ročník mezinárodního festivalu Anifilm, který se od úterý konal v Liberci. Ústředním tématem byly mýty a legendy. Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů, videoklipů nebo počítačových her.

„Letošní ročník je rekordní. Zaznamenali jsme navýšený zájem oproti loňskému roku, takže bychom se letos měli dostat na 38 tisíc návštěvníků,“ neskrýval dojetí ředitel festivalu Tomáš Rychecký.

„Moc mě potěšilo, že se město zabydlelo mnoha mladými lidmi. Jsem moc rád, že chtějí trávit svůj čas fyzicky zde s námi v Liberci. Ukazuje to, že se jako lidé chceme potkávat, sdílet mezi sebou radost a zážitky z děl, která sledujeme, ale sdílet je i s autory a autorkami a povídat si o tom. To je to, co nás odlišuje od generovaných obrázků a videí, které se na nás ženou v obřích vlnách,“ podotkl.

Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala

Pořadatelé mohli letos využít dva nové prostory. Do Lidových sadů umístili program pro děti, do Linserky se přestěhovaly počítačové hry. Oproti původním plánům ale stále nebylo k dispozici opravované kino Varšava.

„Absence kina Varšava zabolela. Pro nás to bylo velice nepříjemné. Původní plán byl, že by stavba byla 30. dubna zkolaudovaná a předaná a technici by tam stihli nainstalovat promítací zařízení,“ posteskl si Rychecký, který už spřádá plány na příští ročník.

„Už máme vymyšlené téma, které bychom rádi uchopili. Budeme na něm pracovat už teď v květnu, protože bude velice pracné. Prozrazovat ho zatím nechci, ale myslím, že si svého diváka najde.“

Kdo si odnesl ceny

V mezinárodních soutěžních sekcích se utkalo deset celovečerních filmů, 34 krátkých filmů, 35 filmů studentských, 30 videoklipů, 24 abstraktních a nenarativních animací a devět VR filmů. V mezinárodním klání soutěžilo také 17 videoher a 12 her studentských.

Cenu v mezinárodní soutěži celovečerních filmů pro děti a mladé publikum získal film Olívie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Iborra Rizo.

V kategorii celovečerních filmů pro dospělé porotci a porotkyně vybrali a ocenili unikátní animovaný dokument Nekonečná Cookie kanadské režijní dvojice Seth a Peter Scriver, kteří jsou nevlastní bratři a formou vzpomínek vyprávějí svůj příběh. Jeden z nich je běloch a druhý přes matku zase patří k původnímu severoamerickému obyvatelstvu.

Vlkochodci na Anifilmu představují slavné irské studio

V kategorii krátkých filmů zvítězil loutkový snímek Březnová zima, za nímž stojí arménská režisérka Natalia Mirzoyan.

Ze studentských filmů porota vybrala film Plout z německé Filmové univerzity Konrada Wolfa v Babelsbergu, který natočila srbská režisérka Jelena Milunovič.

V kategorii nenarativní a abstraktní animace uspěla a získala hlavní cenu v USA žijící indická režisérka Sakshi Jain za snímek Tolik rozličných věcí, která v něm oživila drobné černobílé nesouvisející kresby.

Cena za nejlepší videoklip odjíždí do Japonska, získal ji režisér Hoji Tsuchiya za video k písni Prime hudebníka Tomoaki Baby. V této kategorii uspěl i režisérský tandem Julie Černá a Lene Lekše, který získal od poroty zvláštní uznání za videoklip k písničce Pařezy české hudebnice Johuš Matuš.

V kategorii VR filmů uspěla litevská dvojice Kristina Buožyte, Vitalijus Žukas za snímek Stvoření světů inspirovaný vizionářskými malbami a hudbou litevského génia Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise.

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

V soutěži videoher v kategorii nejlepší videohra pro děti zvítězila hra Michaela Freie Time Flies ze švýcarského studia Playables a cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší hra Carimara Bastiena Mahauta ze studia Bastinus Rex.

Nejlepší studentskou počítačovou hrou se stala SPRKLS.exe od tvůrčího týmu Stanislav Khaidarov, Egor Tomilov, Alexey Klishin a Sofia Maslennikova.

V průběhu festivalu o jedné ceně rozhodla svým hlasováním i veřejnost. Diváky udělovanou Cenu Libereckého kraje získal film Psí ucho maďarského režiséra Pétera Vácze.

„Mám z Anifilmu obrovskou radost, ostatně jako každý rok. Když jdu městem, tak potkávám samé mladé lidi, kteří se o sto nebo dvě stě procent víc usmívají,“ dodala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména...

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

Bezpečná doprava, nebo ztráta historické hodnoty? V Liberci vře spor o náměstí

Budoucí podoba Tržního náměstí

Proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Radnice slibuje bezpečnější dopravu a nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici ale...

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

Anifilm přivítal rekordní počet diváků, festival zabolely průtahy s opravou kina

Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů,...

Rekordní počet návštěvníků dorazil na festival animovaných filmů Anifilm, který se minulý týden konal v Liberci. Tvůrci si odnesli unikátní skleněné ceny za filmy, videoklipy nebo počítačové hry.

11. května 2026  11:52

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Jablonečané si mohou vysadit jabloně. Připomenou povýšení na město

ilustrační snímek

Za symbolických 160 korun nabídne Jablonec nad Nisou obyvatelům staré české odrůdy jabloní. O stromy, které jsou určené k vysazení na pozemcích na území města, mohou zájemci požádat během...

10. května 2026  8:19

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

9. května 2026,  aktualizováno  18:37

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a...

V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude...

9. května 2026  8:23

Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala

Premium
Americký tvůrce her Jordan Mechner navštívil festival animovaných filmů Anifilm...

Do dějin počítačových her se nesmazatelně zapsal legendárním titulem Prince of Persia. Díky americkému tvůrci Jordanu Mechnerovi se snad každý puberťák v devadesátých letech probíjel labyrintem plným...

8. května 2026

Poptávková doprava jezdí i na Hrádecku. Lidé ji mohou využívat od května

Obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května využívat poptávkovou...

Také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně mohou od 4. května na svých cestách využívat poptávkovou dopravu. V pracovních dnech ji od 7 do 19 hodin zajišťuje ČSAD Liberec, během prázdnin bude k...

8. května 2026  8:17

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

7. května 2026  14:52

Ostrava investuje 41 milionů do hřbitovů, chystá i unikátní kolumbárium

Smuteční síň na hřbitově v Ostravě Vítkovicích

Ostrava letos vyčlenila 41 milionů korun na rozsáhlou modernizaci 22 hřbitovů. Ta zvýší kapacitu pohřebišť. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce v Mariánských Horách s originálním...

7. května 2026  10:38

Chceme naučit Němce, ať k nám jezdí za kulturou, říká šéf festivalu Lípa Musica

S hudebním festivalem Lípa Musica strávil jeho ředitel Martin Prokeš polovinu...

Když před pětadvaceti lety zakládal v České Lípě komorní festival duchovní hudby, netušil, že přeroste v uznávanou mezinárodní akci, kam se budou sjíždět hvězdy hudebního nebe. Zpěvák a vůdčí...

7. května 2026  10:27

Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji.

Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v...

6. května 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.