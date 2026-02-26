Z rodinného dědictví světovou značkou. Podnikatelka roku vyrábí skleněné perle

Eliška Marinská
  12:34
Titul EY Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje převzala Zuzana Slámová, majitelka společnosti G&B beads zabývající se ruční výrobou tradičních českých skleněných perlí. Porota ocenila mimořádnou podnikatelskou odvahu a schopnost skloubit starou regionální kulturní tradici se špičkovými technologiemi a inovacemi.
Titul v soutěži Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje získala Zuzana Slámová. | foto: EY Podnikatel roku

„Příběh Slámové je oslavou houževnatosti a vizionářství. Na porotu zapůsobilo, jak dokázala z rodinné tradice a srdeční záležitosti vybudovat globálně úspěšnou značku, která se nebojí investic do technologií a zároveň ekologické odpovědnosti,“ uvedla za EY Martina Kneiflová.

Titul v soutěži Podnikatel roku 2025 Libereckého kraje získala Zuzana Slámová.

„To, že zvládla vdechnout život zchátralému areálu a vytvořit v něm moderní centrum jablonecké bižuterie, z ní činí vynikající reprezentantku českého podnikatelského ducha,“ dodala.

Slámová vstoupila v 90. letech do světa byznysu s touhou být nezávislá. Náhoda a rodinné dědictví v podobě babiččiných vzorů vinutých perlí ji přivedly k výrobě skleněné bižuterie. V roce 1995 založila firmu G&B bijoux, z níž se v roce 2006 odštěpila společnost G&B beads, která dnes vyváží do třiceti zemí světa.

Záchrana bývalé textilní továrny

Několik let po jejím založení koupila pro výrobní kapacity bývalou textilní továrnu na kraji Jablonce nad Nisou. Koupě byla na úvěr, areál byl zdevastovaný a k tomu s vysokou ekologickou zátěží. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci firma zavedla nové výrobní postupy a recyklaci odpadních materiálů, přesto však zůstává základem produkce ruční práce.

„Náš region má dlouhou tradici podnikavosti od průmyslníků a magnátů, kteří zde v 19. a 20. století budovali textilní, sklářské či strojírenské impérium, přes řemeslníky a místní výrobce, až po dnešní inovativní firmy,“ podotkl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Vítěze dalších regionálních kol organizátoři oznámí během nadcházejících týdnů. Hlavní ceny v šesti kategoriích budou předány 3. března 2026 na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu.

Absolutní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky se zúčastní světového finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku.

