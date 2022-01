Airbrusher navrhl pro sportovní fanoušky pivní sklenice s národními symboly

Netradiční spolupráci s firmou navázal Vítek na loňském Mezinárodním sklářském sympoziu (IGS). Už třináct let vytváří technikou airbrush, tedy stříkací pistolí, jedinečné obrazce na florbalových a hokejových maskách.

O to víc jej překvapilo, když ho oslovil výrobce skla, aby přijel na sympozium, a ozdobil svým osobitým designem také brankářskou masku ze skla.

„Vůbec jsem netušil, že něco jako IGS existuje, jsem z úplně jiného prostředí. Přijel jsem poprvé, protože mě pozvali. Je tu skvělá pracovní atmosféra,“ komentoval Vítek v průběhu loňského sympozia.

Skleněnou masku nakonec ozdobil českými znaky – lvem, vlajkou i lipovou větvičkou. Nedlouho poté se s Crystalexem dohodl, že vybrané symboly přenese také na pivní sklenice.

„Rád kreslím masky pro české národní týmy a tyhle tři designy jsem vymyslel celkem jednoduše. Máme nádherné národní symboly. Chtěl jsem, aby byl návrh originální, což už bylo složitější,“ smál se Vítek.

Využíval zejména techniky airbrush. Dále tužku, akrylový fix a v neposlední řadě gumovou a papírovou tužku. K vyškrabávání detailů mu sloužil skalpel. Motiv se musel následně počítačově upravit, aby ho mohli lépe aplikovat na sklenice.

Michaela Horáková, vedoucí marketingu, si spolupráci s Romanem Vítkem i jeho nadšení a flexibilitu pochvalovala. Stačilo prý vyslovit nápad nebo myšlenku a on ji navrhl a převedl do reality. Není to jediné partnerství s umělci z jiných oborů, které Crystalex dosud navázal. Na designu skleniček se od předloňska podílí také ilustrátorka Barbora Zachovalová, která je podepsaná hned pod několika úspěšnými kolekcemi.

Novoborský prodejce skla se snaží omladit své projekty a přiblížit se zákazníkům všech generací. Podle obchodního ředitele Radka Šulty čerpají inspiraci na veletrzích, mezi absolventy výtvarných škol, v profesních komunitách, asociacích i od jiných výtvarníků.

„I proto jsme měli u nás čtyři takové zástupce,“ dodal s odkazem na poslední sympozium, během něhož ve svých dílnách hostili kromě Vítka a Zachovalové také sklářské výtvarníky Františka Jungvirta a Josefa Divína.

Starší lidé sklo nekupují, proto cílí na mladé

„Umělci nám v poslední době hodně pozdvihli dekorace, které bývaly spíše staromódní. Starší lidé už si ale sklo nekupují a my potřebujeme zaujmout mladé, aby sáhli po kvalitním českém skle. Šli jsme hodně do barev, zajímavých dekorů. Pro každou generaci jsme se snažili vytvořit nové,“ popsala Michaela Horáková.

Sklenice s českými symboly věnované fanouškům mají velký úspěch, na výběr je ze tří designů. Kolekci chce společnost nabízet nejen na svém e-shopu, ale i fanklubům nebo na hokejových turnajích. České pivo podle Vítka ke sledování sportu právem patří.

„Máme nejlepší pivo na světě a teď si pravý fanoušek může vychutnat pivo v půllitru, který kreslil stejný člověk jako masku brankáře, na kterého kouká. To je, myslím, originální,“ sděluje.

Bývalý extraligový brankář a airbrusher je s finální podobou pivních sklenic spokojený. Celý komplet od skleniček po krabičku je podle něj skvěle doladěný.

„Sklenice se mi moc líbí. I v dnešním globalizovaném světě by se měla v lidech pěstovat národní hrdost a pospolitost. Nemám nic proti evropanství, ale narodil jsem se tady a doma je pro mě tady v České republice,“ svěřil se fanoušek Dan Macoun. To rezonuje i s mottem vyvedeným na jednom z pivních tácků – Ve znaku českého lva dříme skrytá síla.