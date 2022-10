Kandidatura na město kultury stála přes tři miliony, Liberec práci nezahodí

Mezinárodní porota vybrala za Českou republiku jako finalisty Broumov a České Budějovice. Liberec spolu s Brnem neuspěly.

„Doufali jsme, že šanci dostanou všechna čtyři kandidátská města, nicméně jury rozhodla tak, jak rozhodla. Detaily proč jsme neuspěli, budeme znát do měsíce, až nám přijde zápis ze zasedání jury. Víme jen to, že jsme všechna kritéria, jak byla Evropskou komisí předepsána, splnili,“ okomentoval zklamání náměstek primátora Liberce pro školství, kulturu a cestovní ruch Ivan Langr.

Titul Evropské hlavní město kultury uděluje Evropská komise vždy mezi dvě města ze dvou členských zemí EU. Pro rok 2028 byla vybrána k České republice ještě Francie.

Jestli Česko bude reprezentovat Broumov, nebo České Budějovice se rozhodně příští rok. Prestižní titul přitom vybraná města nedostávají za to, jak vypadají a fungují teď, ale jak se na poli kultury chtějí rozvíjet do budoucna.

Práci na kandidatuře nechtějí zahodit

I proto nechce Langr veškerou práci, která se na přípravě kandidatury Liberce odvedla, jen tak zahodit.

Jen strategie kultury na roky 2022 až 2029, kterou muselo město povinně v rámci kandidatury vytvořit, přišla na 1,2 miliony korun. Další dva miliony pak stála samotná příprava přihlášky, kde se detailně rozpracovalo, co chce Liberec v rámci kultury u sebe zlepšit a změnit.

V rámci kandidatury sázel Liberec i na svou polohu poblíž hranic tří států. Zapojit se měla jak saská Žitava, tak partneři z Polska.

„Máme za sebou tři roky intenzivní práce. I když jsme do finále nepostoupili, tak strategie kultury na léta 2022 až 2029 pořád platí. Nic do koše nehodíme. Cíle, které jsou v ní nastavené, budeme plnit tak jako tak. Titul Evropské hlavní město kultury měl být nástrojem, jak to všechno zintenzivnit a urychlit,“ dodal Langr.

Opozice v předchozím období přitom vedení města kritizovala, že strategie je sice zpracovaná zajímavě a se spoustou podnětů, ale v rozpočtu města na ní není vyčleněná ani koruna.

Jestli to nové vedení liberecké radnice změní, je však otázkou. Zatím spíš deklaruje to, že se při napjatém rozpočtu a zdražování všeho možného bude snažit udržet především základní chod města a zbytnosti půjdou stranou.