Guláš, klobása, šašlik. Na Trojzemí oslavili propojení lidí tří států

Ale třeba i o nesladěných zákonech. Ty totiž společnou Evropu stále rozdělují.



„Během patnácti let získal Hrádek díky Evropské unii mnoho pozitivního. Podařilo se postavit novou silnici k hranici. Máme krásné náměstí, byla tu spousta projektů na zlepšení životního prostředí. Město vybudovalo multifunkční centrum. Navázali jsme i spoustu přátelství a jako sousedé jsme se propojili,“ vyjmenoval starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.



Zároveň ale nechápe, proč Evropa nedokáže sjednotit zákaz volného prodeje léků s pseudoefedrinem zneužívaných k výrobě drog. V Polsku se dají běžně koupit. „Pak se z nich vaří pervitin a přináší to problémy,“ zmínil Horinka.

Dodnes také nestojí kruhový most nad pomyslným stykem tří států v Nise. Před patnácti lety nadnesl na Trojzemí myšlenku na stavbu mostu spojujícího tři státy bývalý německý kancléř Helmut Kohl.



„Velkým problémem je, že Evropa nezná trojstranné projekty. Především narážíme na celou řadu problémů se stavební legislativou a je to trochu Kocourkov. Neexistuje instituce, která by takovou stavbu dokázala povolit. Nakonec budou muset být tři stavební povolení. Věřím ale, že se nám to nakonec podaří dotáhnout. Stejně jako věřím, že jednou prorazíme byrokratické bariéry a postavíme společnou česko-polsko-německou mateřskou školu,“ dodal starosta Horinka.

Dobré vztahy polskému masu navzdory

Slova o dobrém sousedství alespoň na Trojzemí soudě podle oslovených Poláků platí. Nikdo nepřiznal, že vzájemné vztahy kalily zprávy o špatném polském mase nebo kampaň proti rozšiřování dolu Turów.



„Necítím, že by to zasahovalo do osobních vztahů. Jsou otevřené hranice, je tu dobrá atmosféra i spolupráce,“ míní bývalý radní Bogatyně Janusz Sontowski.

„Je skvělé, že můžeme bez hranic chodit přes řeku Nisu a sedět tady. Osobně jsem za to velmi rád. Asi si řada z nás vzpomíná, jak to vypadalo ještě před třiceti lety. Před námi je ale teď potřeba odbourávání byrokracie, aby bylo možné uskutečnit projekty prospěšné pro všechny tři strany. Moc by nám to pomohlo,“ řekl na adresu nynější Unie radní Žitavy Andreas Johne.

Jiří Kutal z Teplic, jenž tráví dovolenou v kempu nedaleké Kristýny, asi nejpříkřeji vystihl euroskepticismus části obyvatel české strany hranice.

„Všichni zmiňují dotace. Je to jistě dobrá věc, zároveň ale ničí vlastní snahu a podnikavost. A všechno, co jde z evropských dotací, je předražené. V době před patnácti lety jsem byl větším optimistou nad podobou Unie. Dnes třeba vůbec nechápu, jak může být Evropa všem vítačsky otevřená,“ míní Kutal.